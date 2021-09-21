رسوم تجديد الإقامة الجديدة للوافدين واسرهم وطريقة التجديد بالمملكة

رسوم تجديد الإقامة الجديدة للوافدين واسرهم وطريقة التجديد بالإقامة من اهم الأمور للوافدين بالمملكة، من اجل الاستعداد لدفع القيمة المطلوبة للإقامة، وهي وثيقة إثبات هوية المقيم، وبانتهاء الإقامة لا يعد للوافد وجوده بالمملكة قانوني، ويعرضه للمسائلة القانونية والتعرض لدفع الغرامات، فتحرص المملكة علي الاستجابة لطلبات الوافدين وتوفير حياة كريمة لهم داخل المملكة، والظروف الاقتصادية الحالية تم رفع الرسوم المخصصة للإقامة، وحاولت المملكة تخفيف عبء الرسوم علي المقيمين، وخاصة من يصطحبون اسرهم للإقامة معهم، ولكن تخفيف الرسوم كان غير ممكنا لأنه يتعلق بالأمور الاقتصادية للمملكة، وتنفيذا لرؤية المملكة 2030، وعدد الوافدين بالمملكة حوالي 8 مليون وافد، وصدر مرسوم بإمكانية تجديد الإقامة ربع سنوي، فيسمح للمقيمين تجزئة التكلفة السنوية، وينطبق هذا القرار علي كافة العمالة المهنية في المملكة، ما عدا العمالة المنزلية. طريقة استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة منصة ابشر وخطوات إصدارة بالمملكة

رسوم تجديد الإقامة الجديدة للوافدين واسرهم وطريقة التجديد بالإقامة

هناك شروطا لتجديد الإقامة للوافدين بالمملكة، وضعتها وزارة الداخلية بالمملكة، يجب علي الوافد معرفتها:

يجب أن يكون المقيم متواجدا بالمملكة، عند التجديد. ثم يتم سداد الرسوم المقررة للتجديد. إحضار كافة المستندات المطلوبة، بطاقة تمديد من الكفيل، صورتان ملونتان 4 في6 ، صورة من بطاقة الأحوال المدنية، محل الإقامة. جواز السفر للمقيم يكون ساري الصلاحية. التامين الصحي الخاص بالمقيم ساري، ولو انتهت لا يتم التجديد. ثم لا يتمكن من التجديد إذا كان مسجلا ضده بلاغ هروب. في حالة وجود مخالفات مرورية يجب أن يتم سدادها أولا. تحديد مدة التجديد والتي تبدأ من 3 شهور إلي سنة.

رسوم تجديد الإقامة للوافد

قررت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، قيمة الرسوم من اجل التجديد للإقامة، والتي تختلف باختلاف العمل للوافد، وجاءت الرسوم كالتالي:

الوافد العامل في القطاع الخاص 650 ريال. في حالة تعديل المهنة يتم دفع 100 ريال. ثم العمالة المنزلية رسوم التجديد 600 ريال سعودي. إذا زاد الوافد عن عدد العمالة الوافدة الرسوم 1350 ريال سعودي. أما العمالة المنزلية دفع 500 ريال كل عام، مع تقديم صورة من الأحوال المدنية، وجواز السفر، ودفع 500 ريال رسوم الإقامة، تقرير طبي موثق من المستشفيات الحكومية. أما الزوجة رسوم تجديد الإقامة 500 ريال، وغرامة التأخير 500 ريال، واذا تكرر التأخير يضاعف المبلغ 1000 ريال.

فئات معفاه من رسوم تجديد الإقامة

أعلنت الهيئة العامة للجوزات، والتي تتبع وزارة الداخلية، عن الفئات التي تم أعفاءها من رسوم التجديد للإقامة:

المولودين من أبناء الوافدين الجدد. ثم الطلاب والطالبات الذين لديهم تأشيرة الدراسة. الراغبين في الحصول علي تأشيرة خروج نهائي.

المهن المعفاة من رسوم تجديد الإقامة

من يعمل بمجال معادن النقل. ثم الورق والخشب والفلين. المشروبات والمنتجات الغذائية. المعدات والآلات الكهربائية. ثم المنتجات الجلدية والمنسوجات والملابس. المطاط والفلزات القاعدية. المقطورات والمركبات المزودة بالمحركات. في المواد الكيماوية والصيدلانية. مجال الصناعات التحويلية من الإناث. في وسائل الإعلام والاستنساخ والطباعة.

الفئات المعفاة من رسوم العمالة الوافدة الجديدة

فروع تأجير العمالة المنزلية. عمالة الشركات وكاتب الاستقدام. زوجة المواطن السعودي. الفلسطينيين الحاملين الوثيقة المصرية. جميع أبناء الأم السعودية من الأب الأجنبي. زوجة المواطن السعودي. جميع المنشآت الصغيرة التي يصل عدد عمالها إلي خمسة الموظفين.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين والعمالة المنزلية قبل انتهائها بالمملكة