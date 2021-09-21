التمويلات الشخصية البنك العربي الوطني وشروطها والمستندات المطلوبة بالمملكة

التمويلات الشخصية البنك العربي الوطني وشروطها والمستندات المطلوبة يقدم تمويلات شخصية، وقروض تمويلية لماعدة المواطنين والمقيمين، لفتح مشاريع خاصة بهم لتوفير راس المال، وزيادة المشاريع الشبابية، لرفع المستوي المعيشي لأصحاب الأفكار، وهي تمويلات متمشية مع الشريعة الإسلامية، ومع القرض الشخصي من البنك، تحقق طموحاتك وأحلامك، بطريقة سهلة من أي وقت مضي، وهو قرض سهل وميسر صمم خصيصا ليمنحك مجموعة واسعة من المزايا، وتأسس البنك في عام 1979، ويقوم البنك بتقديم العديد من التمويلات الشخصية والقروض الشخصية، وينتشر بالمملكة 183 فرعا في حوالي 270 موقع، ويقوم البنك بتقديم عدد كبير من الخدمات المصرفية البنكية، مثل الحسابات المصرفية، والودائع الشخصية، ثم حسابات التوفير، كما يمكن التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي، المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، لتحصل علي راتب شهري يتجاوز 2000 ريال سعودي.

التمويلات الشخصية البنك العربي الوطني وشروطها والمستندات المطلوبة

هناك مزايا عديدة للتمويلات من البنك العربي الوطني بالمملكة:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم اعلي مبلغ تمويل، يصل إلي نصف مليون ريال سعودي. مدة سداد تصل إلي 60 شهرا. الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل، أو 5,000 ريال سعودي أيهما اقل. السداد المبكر تكون تكلفة 3 شهور، تحتسب على أساس الفائدة المتناقصة. إمكانية إعادة التمويل. ثم يمكن تأجيل أول 3الي 6 أقساط، ولا تتجاوز مدة التمويل 60 شهرا. إعفاء الورثة من باقي الأقساط، في حالة الوفاة.

شروط تمويل البنك العربي الوطني

وضع البنك مجموعة من الشروط للحصول علي التمويل:

يوفر البنك تمويل يصل 500,000 ريال، علي فترة سداد 60 شهر. ثم تحويل الراتب للبنك. لا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي. لا توجد رسوم تكافل علي التمويل. الحصول علي التمويل من الموقع الإلكتروني للبنك.

المستندات المطلوبة لتمويل البنك الوطني

صورة من الهوية الوطنية، صورة من الأحوال المدنية. ثم صورة من جواز السفر للمقيمين بالمملكة. خطاب من العمل بالراتب الشهري.

طريقة التقديم للتمويل من البنك الوطني

الدخول إلي الموقع الإلكتروني للبنك. ثم التمويلات الشخصية. قراءة المميزات والشروط للتمويل جيدا. كتابة البريد الإلكتروني. كتابة الجنسية مواطن سعودي أو مقيم. إدخال قيمة الراتب الشهري. ثم إدخال رقم الجوال الشخصي. الضغط علي رقم التواصل.

تمويل السيارة من البنك الوطني

يهتم البنك العربي الوطني بتوفير عدد كبير من البرامج، الخاصة لعملاء البنك والحاملين للبطاقات الإمتانية الخاصة بالبنك، ثم يتيح البنك امتلاك السيارة الخاصة أيا كانت ماركة هذه السيارة أو سعرها، حيث يقوم البنك بشراء تلك السيارة ، وتقوم بسداد سعرها بمبلغ مالي شهري، ومميزات هذا التمويل: