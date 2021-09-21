السعودية تتصدر قائمة أكبر منتجي النفط في أوبك تعرف علي قائمة اوبك

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السعودية تتصدر تعرف على قائمة أكبر منتجي النفط في “أوبك”

ومن جانبه قد صعد إنتاج منظمة البلدان و المصدرة للبترول (أوبك)، وذلك بمقدار حوالي 400 ألف برميل يوميا وذلك في مايو/أيار الماضي، إلى 25.46 مليون برميل يوميا.

وتعد أوبك والمكونة من عدد 13 عضوا، هي أكبر منظمة تضم منتجي النفط حول العالم بأكملة ، والذين يقومون بإنتاج مايقرب من 27% وذلك من مجمل الطلب العالمي على الخام ، ويقومون بأصدار مايقارب حوالي 18 مليون برميل يوميا، والتي تصدرته المملكة العربية السعودية .

وانه عالميا فأن متوسط الاستهلاك اليومي للنفط الخام يبلغ حاليا مايقارب 94 مليون برميل يوميا، وذلك مقارنة مع مايبلغ متوسط 90.6 مليون برميل يوميا وذلك في عام 2020، ونحو 100 مليون برميل يوميا، وأنه هذا هو المتوقع استهلاكه للعالم أجمع في عام 2022.

ومن جانبه فأنه تشارك منظمة أوبك وبالتحديد المصنفين كبارا و المنتجين فيها، وذلك باتفاقية لخفض الإنتاج وهذا ضمن تحالف (أوبك+) والمؤلفة من عدد 23 بلدا، والتي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة روسيا، والتي بدأ تنفيذه في مايو/أيار لعام 2020، ويستمر ذلك حتى أبريل/نيسان لعام 2022.

أهم قائمة لمنتجي منظمة أوبك للنفط الخام

ونقدم لكم عبر موقعنا موقع ثقفني في التقرير التالي، أهم قائمة لمنتجي منظمة أوبك للنفط الخام، وذلك وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة نفسها وهم كالاتي :

اولا السعودية: فقد بلغ متوسط إنتاج المملكة العربية السعودية النفطي في مايو/أيار الماضي، حوالي 8.466 مليون برميل يوميا وذلك مقارنة مع 8.12 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان،وبالمقارنة 9.18 مليون برميل يوميا في عام 2020.

ثانيا العراق: فقد بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي لدولة العراق في مايو الماضي حوالي 3.967 مليون برميل يوميا، وذلك مقارنة مع 3.94 مليون برميل يوميا في أبريل، ومقارنة بذلك 4.05 ملايين برميل يوميا في عام 2020.

ثالثا الإمارات: فقد بلغ متوسط الإنتاج النفطي اليومي للإمارات وذلك بحسب مارصدته أرقام أوبك هي 2.64 مليون برميل يوميا، وقد جاءت الإمارات ثالثا وذلك من حيث أنها تعد أكبر منتجي الخام في المنظمة، في حين أنه قد بلغ إنتاجها 2.61 مليون برميل في أبريل و مقارنة 2.78 مليون برميل في عام 2020.

رابعا إيران: فقد بلغ متوسط إنتاج دولة إيران النفطي 2.45 مليون برميل يوميا في مايو، وذلك مقارنة مع 2.4 مليون برميل يوميا في أبريل، في حين أنه قد بلغ متوسط إنتاج عام 2020، حوالي 1.98 مليون برميل.

خامسا الكويت: ومن جانب اخر فقد بلغ متوسط إنتاج دولة الكويت النفطي في مايو نحو 2.35 مليون برميل يوميا، وذلك بالمقارنة مع 2.32 مليون برميل في أبريل، بينما بلغ إنتاج الدولة بمتوسط يومي في عام 2020، حوالي 2.43 مليون برميل يوميا.

سادسا نيجيريا: أيضا قد بلغ متوسط الإنتاج النفطي لدولة نيجيريا في مايو الماضي، نحو 1.388 مليون برميل يوميا، وذلك بالمقارنة مع 1.46 مليون برميل في أبريل. فيما بلغ متوسط إنتاجها في عام 2020، نحو 1.57 مليون برميل يوميا.

سابعا ليبيا: قد بلغ متوسط إنتاج دولة ليبيا اليومي من النفط الخام 1.1 مليون برميل في مايو، وذلك مقارنة مع 1.13 مليون برميل يوميا في أبريل، في حين أنه قد بلغ متوسط إنتاج عام 2020، حوالي 367 ألف برميل يوميا.

ثامنا أنجولا: قد بلغ متوسط إنتاج دولة أنغولا النفطي في مايو الماضي حوالي مليون برميل يوميا وذلك بالمقارنة مع 1.1 مليون برميل في أبريل، بينما بلغ متوسط الإنتاج اليومي في عام 2020، حوالي 1.25 مليون برميل.

تاسعا الجزائر:وقد بلغت متوسط الإنتاج اليومي لدولة الجزائر في مايو الماضي حوالي 882 ألف برميل يوميا، وذلك بالمقارنة مع 871 ألف برميل يوميا في أبريل، في حين أنه قد بلغ متوسط إنتاجها في عام 2020، نحو 897 ألف برميل.

وقد جاءت في المراتب الأخيرة، كل من دولة فنزويلا بحوالي 531 ألف برميل يوميا، وبعدها تأتي دولة الكونغو بحوالي 256 ألفا، ومن بعدها دولة غينيا الاستوائية بحوالي 109 آلاف، واخيرا دولة الجابون بحوالي 177 ألف برميل يوميا.