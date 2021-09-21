مخالفات خاصة بجواز السفر السعودي عقوبتها الغرامة أو المنع من السفر 5 سنوات

مخالفات خاصة بجواز السفر السعودي لمن يحملة وفقا لبيان وثائق السفر السعودية بعقوبة الغرامة او المنع لمدة 5 سنوات لما يخالف ذلك التعلميات الخاصة بجواز السفر، كما وضح تحديد جهة البت فيها والتظلم من قراراتها وتحديد رسوم وثائق السفر بموجب المرسوم الملكي الذى حدد عدد المخالفات، كما أن أطلقت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني خدمة تجديد جواز السفر السعودي دون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر الحالي وهذا سهل الكثير، كما لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام ولايمكن المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، لذلك يهتم الجميع بكل ما يتعلق بجواز السفر وتحديث بياناته والتجديد وصلاحية جواز السفر.

مخالفات خاصة بجواز السفر السعودي

تم تحديد العقوبة بالغرامة او المنع لمدة 5 سنوات لمن يخالف تعلميات النظام الذى وضعة وثائق السفر السعودي للمسافرين الى ومن المملكة كالاتى:

السماح للغير عمدا باستعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه. مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك إلا ما كان بعذر مقبول. المغادرة من المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول. التغييرأو الحذف أو الإضافة في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة. الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور. استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك. الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور . مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

عقوبات وغرامات مخالفات نظام السفر