نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع السعودية بوابة القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتهج وزارة الدفاع السعودية بوابة القبول الموحد أسلوب علمي متطور في استقطاب الخريجين من أبناء الوطن للانضمام لصفوف القوات المسلحة السعودية ، حيث أنهم خير من يدافع عن الوطن ويؤدي الدور الوطني في تخصصه ، وتقوم الوزارة بهذا العمل بناء علي رؤى واضحة واستراتيجية ثابته توفر علي الخريجين والمتقدمين اللجوء إلي طوابير الانتظار للانتقال من مدينة لأخري ، ووضعت الوزارة نصب أعينها اختيار الكفاءات وذوي المهارة والطموح بناء علي معايير ثابته وقواعد التزام و مستوي فكري متطور ، محققة في نظامها مبدأ العدل في الإجراءات والشفافية في عملية الانتقاء ، وتستقطب الوزارة حملة مؤهلات البكالريوس والدبلومات الفنية والثانوية العامة وما يماثلها ، بعد فتح بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم طريقة التقديم في بوابة القبول الموحد من وزارة الدفاع السعودية .

خطوات التقديم في وزارة الدفاع السعودية بوابة القبول الموحد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للمتقدمين عبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع بالخطوات التالية :

أولاً عليك بالدخول علي بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع. ثانياً نختار تسجيل من أعلي الصفحة جهة اليسار بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني. ثالثاً قراءة الشروط والموافقة عليها. رابعاً كتابة بيانات الاسم ورقم الهوية والوطنية ورقم الجوال. خامساً مراجعة كافة البيانات المدخلة والضغط علي خيار تسجيل.

ويجب اتباع كافة اشتراطات بوابة التجنيد الموحد في الالتحاق بوزارة الدفاع ، كما يمكنكم الاطلاع علي نتائج الترشيح الأولى للمتقدمين عبر بوابة التجنيد الموحد.

شروط التقديم بالوزارة

أهم اشتراطات وزارة الدفاع القوات المسلحة السعودية القبول والتسجيل الموحد هي :

المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية لأب وأم سعوديين. يتراوح عمر المتقدم / المتقدمة بين الـ 17 و الـ 40 عام. يشترط حسن السيرة والخلق. خلو السجل الخاص بالمتقدم من أي سابقة أدبية أو شرفية. لا يشغل أي وظيفة حكومية. تناسب مؤهلات المتقدم العلمية مع طبيعة الشواغر المتقدم لها. ألا يكون متزوج / متزوجة من غير سعوديين. عدم وجود سابقة فصل من الخدمة. اجتياز جميع الاختبارات الخاصة باللياقة البدنية والمقابلات الشخصية. علي المتقدمين اجتياز اختبارات اللياقة الطبية. تحقيق معادلة الوزن والطول للمتقدمين.

والتقديم في وزارة الدفاع السعودي خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة للمتقدمين للخدمة ، لتتيح لهم الحصول على رقم طلب ، وذلك بعد اجتيازهم جميع الشروط الأساسية الخاصة بالتقديم ، مما يوفر لهم الوقت والجهد والمال عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع السعودية.