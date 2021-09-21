كاش 100 ألف ريال دون كفيل وإيداع خلال 24 ساعة من التيسير

الآن تمويل كاش يصل قيمة إلى 100 ألف ريال سعودي مقدم من شركة التيسير للتمويل بالمملكة ويتميز هذا التمويل الفوري بأنه أيضاً لا يحتاج لوجود كفيل ولا أى ضمانات من أجل الحصول عليه فشركة التيسير توفر التمويل الشخصي ذات الإيداع الفوري في غضون 24 ساعة من طلب التمويل من أجل مساعدة العملاء في الإنتهاء من جميع المتطلبات الأساسية واللازمة أيضاً للعملاء.

كاش 100 ألف ريال فوري لدى شركة التيسير للتمويل

شركة التيسير للتمويل بالمملكة هي إحدى الشركات المالية الكبيرة والتى أيضاً تسعى لتوفير منتجات تمويلية تنافسية تخدم مصالح العملاء المختلفة لذلك فهى توفر قرض شخصي سريع لا يشترط لوجود ضامن وأيضاً متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة ويمكن الحصول على التمويل أونلاين من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة ثم الضغط على طلب التمويل الآن وبعد ذلك ملئ نموذج طلب التمويل أونلاين.

شروط تمويل التيسير بالمملكة العربية السعودية

تتيح شركة التيسير للتمويل التمويل الشخصي السريع لعدد كبير من العملاء وكذلك بأبسط الشروط الموضوعة وهو ما سوف نتعرف عليه الآن

في البداية لابد أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي.

أيضاً يشترط أن يكون السعودي المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون السعودي المتقدم قضى مدة عمل لا تقل عن 6 أشهر من أجل الحصول على التمويل.

كذلك لابد أن يكون عمر السعودي المتقدم لا يقل عن 21 عام وقت طلب الحصول على التمويل.

مزايا تمويل شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية

صممت شركة التيسير للتمويل بالمملكة القرض الشخصي السريع بمزايا تجعلة يتناسب مع جميع احتياجات العملاء السعوديين وتتمثل تلك المزايا في الآتي