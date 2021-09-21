تمويل سيارات بنك الرياض للمواطنين في السعودية 1443 ومميزاته وشروط التمويل

يقدم بنك الرياض تمويل للمواطنين وحاملي بطاقات التنقل في مختلف الأشياء التي يمكن أن يحتاجونها في حياتهم، ومن بين تلك الأشياء شراء سيارة وسداد قيمتها على أطول فترة سداد ممكنة، ويدعم البنك تمويل السيارات المستعملة، وكذلك تأجير السيارات، حيث يستطيع الشخص بشراء السيارة عن طريق دفع نصف ثمنها وتقسيط النصف الأخر خلال عامين من تاريخ الشراء، وفي هذا المقال سنقدم لكم مميزات وشروط البنك لكي يتم التمويل.

مميزات تمويل سيارات بنك الرياض

يوجد العديد من المميزات التي يوفرها بنك الرياض في برنامج تمويل السيارات والتي سوف نذكرها فيما يلي:-

يأتي التمويل موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

يتيح البنك فرصة تفويض سائق آخر بشرط أن يكون من الأقارب من الدرجة الأولى.

يستطيع العميل نقل ملكية السيارة إلى شخص آخر قبل انتهاء فترة التمويل.

يمكن أن يحصل العميل على أي مبلغ تمويل بشرط ألا يتجاوز 500 ألف ريال سعودي.

الشروط اللازمة للحصول على التمويل

يوجد الكثير من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل العملاء العاملين بأي جهة تتعامل مع البنك مع إمكانية تحويل الراتب والتي سنذكرها لكم فيما يلي:-

يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عن واحد وعشرين عام.

يشترط أن يكون المتقدم يعمل بأحد القطاعين العام أو الخاص، وأن تكون قيمة مرتبه لا تقل عن أربعة آلاف ريال سعودي.

يجب ألا تقل مدة الالتحاق بالعمل للمتقدم عن ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة للأشخاص المقيمين بالمملكة، أما المواطنين السعوديين فلا يوجد أي شروط على تحديد مدة العمل.

لابد وأن يقوم المتقدم بتقديم خطاب يفيد بتحويل راتب العمل إلى البنك وأن يكون مختوم من جهة العمل.

فيم سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بتمويل سيارات بنك الرياض للمواطنين والمقيمين، كما ذكرنا لكم مميزات التمويل، والشروط التي يجب توافرها في العميل لكي يحصل على التمويل.