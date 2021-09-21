نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب بنك الراجحي مباشر للأفراد والمقيمين أون لاين 1443 في المقال التالي
يبحث الملايين من المواطنين السعوديين والمقيمين عن طريقة فتح حساب بنك الراجحي أون لاين على محرك البحث “جوجل”، ومما لا شك فيه أن بنك الراجحي يُعد من أبرز البنوك التي لها شهرة واسعة داخل المملكة العربية السعودية ومن أكثر البنوك الذي له عدد عملاء كبير، ويقدم البنك خدماته إلى العملاء عبر مقراته المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية التي يُتيحها البنك على موقعه الإلكتروني، ولأننا نهتم في موقعنا بتوضيح أبرز الخدمات السعودية الإلكترونية فكان لا بد لنا أن نكتب هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية فتح حساب بنك الراجحي مباشر للأفراد والمقيمين أون لاين كما وضحنا لكم في مقال سابق رقم بنك الراجحي الموحد، فإلى نص المقال.
فتح حساب بنك الراجحي
يُمكن للمواطن السعودي أو المقيم داخل المملكة العربية السعودية فتح حساب له على بنك الراجحي إلكترونياً بدون الذهاب إلى البنك، وتُعد هذه الخدمة ضمن اهتمام البنك بالمضي قدماً إلى تنفيذ استراتيجية المملكة بتطوير التحول الرقمي طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ونوضح لكم خطوات فتح الحساب البنكي عبر الخطوات التالية:
- أولاً عليك بالولوج إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي على الإنترنت.
- ثانياً ستجد في الصفحة الرئيسية أيقونة “فتح حساب جديد” قم بالضغط عليها.
- ثالثاً الآن يتوجب على العميل إدخال كل البيانات المطلوبة في الصفحة المخصصة لذلك الظاهرة أمامه.
- رابعاً الموافقة على شروط وأحكام البنك.
- خامساً قم الآن بتحديد اقصى مبلغ للعملية الواحدة شهرياً.
- سادساً قم بإدخال بيانات سكن العميل ثم اضغط “تسجيل حساب جديد”.
شروط فتح الحساب البنكي
هناك عدة شروط لا بد من توفرها في المواطن الراغب في فتح الحساب البنكي الخاص به، نوضحها لكم كالتالي:
- أولاً لا بد من وجود هوية وطنية سارية للمواطن المتقدم.
- ثانياً أن يكون للمواطن حساب على منصة أبشر الإلكترونية.
- ثالثاً أن يكون عمر المتقدم 18 عام أو أكبر.
- رابعاً يجب أن تتوفر شرط إقامة المواطن الدائمة في المملكة العربية السعودية.
- خامساً توفر العنوان الوطني الخاص بالمتقدم والتحقق منه.
- سادساً الموافقة والإقرار على جميع الشروط.
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