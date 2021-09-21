تسجيل دخول المنصة الوطنية للأسر المنتجة برنامج ريف 1443، في ضوء بجث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل لموقع المنصة الوطنية الخاصة بالأسر المنتجة الخاص ببرنامج ريف، حيث يقدم برنامج ريف دعم مالي متميز قد تم توفيره من جانب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمملكة، والذي تسعي الوزارة من خلاله الي تطوير الجانب الزراعي للمزارعين وتحسين أحوال الأسر المنتجة وتطوير القطاع الزراعي بكل مجال يخص العمل الإنتاجي الزراعي، وفيما يلي سنوضح لكم خطوات تسجيل الدخول الي موقع ريف وشروط التسجيل بالبرنامج لجميع المواطنين الذين لديهم رغبة بالتسجيل.

تسجيل دخول المنصة الوطنية برنامج ريف

يمكن للمواطنين الذين لهم ارتباط بمجال العمل الزراعي تسجيل الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية من أجل الحصول على الدعم المالي الذي يتم توفيره للأسر بعد أن يتم التأكد من تناسب الشروط التي تحددها وزارة البيئة، واليكم رابط تسجيل الدخول:

يتم الدخول علي رابط التسجيل التالي: منصة ريف.

من أعلي الصفحة يتم اختيار الضغط علي تسجيل الدخول.

يجب علي كل مستخدم ومستفيد أن يقوم بإدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية.

ثم إدخال كلمة المرور والرمز المرئي في المكان المحدد لذلك.

ثم الضغط علي تسجيل الدخول، والاستفادة من الدخول علي الخدمات التي توفرها المنصة والتي تتوفر جميعها إلكترونياً لجميع المستفيدين سواء تسجيل مستفيد جديد بمنصة ريف أو للاستعلام عن موعد نزول دعم ريف أو أي خدمة أخري.

شروط التسجيل بالمنصة الوطنية لدعم ريف المالي

حددت وزارة الزراعة بعض الشروط التي يجب أن تتوافق مع أي شخص لديه رغبة بالتسجيل في برنامج ريف ومن بين هذه الشروط: