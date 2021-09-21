نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول المنصة الوطنية للأسر المنتجة برنامج ريف 1443 في المقال التالي
تسجيل دخول المنصة الوطنية للأسر المنتجة برنامج ريف 1443، في ضوء بجث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل لموقع المنصة الوطنية الخاصة بالأسر المنتجة الخاص ببرنامج ريف، حيث يقدم برنامج ريف دعم مالي متميز قد تم توفيره من جانب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمملكة، والذي تسعي الوزارة من خلاله الي تطوير الجانب الزراعي للمزارعين وتحسين أحوال الأسر المنتجة وتطوير القطاع الزراعي بكل مجال يخص العمل الإنتاجي الزراعي، وفيما يلي سنوضح لكم خطوات تسجيل الدخول الي موقع ريف وشروط التسجيل بالبرنامج لجميع المواطنين الذين لديهم رغبة بالتسجيل.
تسجيل دخول المنصة الوطنية برنامج ريف
يمكن للمواطنين الذين لهم ارتباط بمجال العمل الزراعي تسجيل الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية من أجل الحصول على الدعم المالي الذي يتم توفيره للأسر بعد أن يتم التأكد من تناسب الشروط التي تحددها وزارة البيئة، واليكم رابط تسجيل الدخول:
- يتم الدخول علي رابط التسجيل التالي: منصة ريف.
- من أعلي الصفحة يتم اختيار الضغط علي تسجيل الدخول.
- يجب علي كل مستخدم ومستفيد أن يقوم بإدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية.
- ثم إدخال كلمة المرور والرمز المرئي في المكان المحدد لذلك.
- ثم الضغط علي تسجيل الدخول، والاستفادة من الدخول علي الخدمات التي توفرها المنصة والتي تتوفر جميعها إلكترونياً لجميع المستفيدين سواء تسجيل مستفيد جديد بمنصة ريف أو للاستعلام عن موعد نزول دعم ريف أو أي خدمة أخري.
شروط التسجيل بالمنصة الوطنية لدعم ريف المالي
حددت وزارة الزراعة بعض الشروط التي يجب أن تتوافق مع أي شخص لديه رغبة بالتسجيل في برنامج ريف ومن بين هذه الشروط:
- يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بالتقديم من سكان المنطقة التي يتم تصنيفها من ضمن مناطق الدعم.
- من شروط التقديم أن لا تتجاوز قيمة الدعم مبلغ 54 ألف ريال سعودي لجميع برامج الدعم المالي.
- أن يتخطى عمر الشخص الذي يقوم بالتسجيل عن 21 عامًا.
- عدم تجاوز راتب الشخص شهريًا عن 6000 ريال سعودي.
- لابد وأن يكون الذي الذي يقوم بالتسجيل في برنامج ريف سعودي الجنسية فقط.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل دخول المنصة الوطنية للأسر المنتجة برنامج ريف 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.