التسجيل في منصة احسان الخيرية كمحتاج أو للراغبين في التبرع أو تقديم التبرعات لمشاريع المنصة يوجد العديد من المحتاجين من المواطنين في المملكة من ذوي الدخل الضعيف أو المحدود أو المتوسط يرغبون في التسجيل في منصة احسان الخيرية، تعد منصة احسان من أكثر المنصات أهمية في القيام بالأعمال الخير حيث تقوم بتقديم الأعمال الخيرية على شكل واسع بتقديم الدعم المادي للمواطنين الأكثر احتياجا و المساعدة في علاج المرض ولسداد الديون بكافه أنواعها المختلفة من فواتير الكهرباء المتأخرة وغير ذلك ومصروفات المدارس ،لأنها تهدف الى مساعده المواطنين بالمملكة بتقديم التبرعات اليهم بشكل سليم خاصة الفقراء لرفع المستوى الاجتماعي لهم وصولا الى مجتمع متماسك والحد من البغض والكراهية بين الأغنياء والفقراء في هذا المقال أعرفكم بأهم الخطوات التي يجب القيام بها للتسجيل في منصة احسان كمحتاج أو كمتبرع بالتفصيل.

طريقة التقديم في منصة احسان كمحتاج

يعد هذا من أبسط وأسهل الأمور يمكنكم التقديم والتسجيل على منصة احسان كمحتاج من خلال بعض الخطوات الأتية:

الخطوة الأولي الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بمنصة احسان الخيرية.

يوجد أمامك مربع “تسجيل الدخول” أعلي الشاشة.

قم بالضغط على مربع التسجيل الموجود بالأسفل.

قم بكتابة الاسم الخاص بك.

كتابة البريد الإلكتروني المستخدم على جوالك.

لابد من تسجيل رقم الجوال الخاص بك.

قم بإدخال رمز التحقق المرسل من منصة احسان الخيرية إلى رقم الجوال الخاص بك.

الآن قم بالنقر على خانة إنشاء حساب جديد.

بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات بالطريقة الصحيحة يكون حسابك على منصة احسان قد تم تفعيله.

عند هذه الخطوة بإمكانك اختيار البرنامج المراد التسجيل فيه.

تتميز منصة احسان بأنها تقوم بتنمية موارد الجهات الخيرية وتمكينها ولا يمكن التعامل مع أي فرد من المحتاجين بطريقة مباشرة.

كيفية التبرع للمحتاج عن طريق منصة احسان الخيرية 1443

يبحث الكثير من فاعلي الخير وأهل الخير في المملكة العربية السعودية عن طريقة أو مكان للتبرع فيه بطريقة صحيحة و أمنة حتى تصل هذه التبرعات لمستحقيها يمكن التبرع في البرامج الخاصة بالمنصة احسان والتي تهدف إلى زيادة العمل الخيري فيمكن لفاعل الخير التبرع على منصة احسان الخيرية العام 1443 من خلال الخطوات الأتية:-

يجب الدخول المباشر إلي الموقع الرسمي لمنصة احسان الخيرية. تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بك. اكتب رقم الجوال الخاص بك. قم بإدخال كلمة مرور خاصه بك. الآن ادخل رمز التحقيق المرسل على رقم الجوال الخاص بك. قم بالنقرعلى خانة تسجيل الدخول هنا يظهر أمامك المشاريع الموجودة للتبرع في منصة احسان الخيرية. أولا يجب كتابة المبلغ الخاص بالتبرع أسفل المشروع. يوجد أمامك مربع مكتوب فيه “تبرع الآن ” قم بالضغط عليه. قم بكتابة كافة البيانات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني وهي: الخطوة الأولي يجب إضافة الاسم المسجل على البطاقة. اكتب رقم البطاقة. ادخل تاريخ الانتهاء. قم بإدخال الرمز الخاص بالأمان -CVV. الآن قم بالضغط على مربع إتمام عملية التبرع.

ملحوظة..

يمكن تقديم هذا التبرع كإهداء للمقربين منك وذلك بالنقر على أريد جعل هذه المساهمة “بشكل هدية” وبعد قم بكتابة البيانات المطلوبة وتتمثل في الأتي :