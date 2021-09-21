إعفاء قرض الراجحي الجديد للمتعثرين عن السداد 1443 والغير قادرين والمتوفي

إعفاء قرض الراجحي الجديد للمتعثرين في دفع الأقساط، حيث يعد خدمة إعفاء الراجحي من الخدمات الهامة لدي البنك والتي يبحث عنها المواطنين السعوديين بشكل كبير لما يواجهونه من مشاكل حياتية تعيق السداد، وازدادت بسبب الظروف الحالية التي تعيشها البلاد وذلك في كافة أنحاء العالم، حيث يواجه العالم أزمة كورونا حالياً والتي تعتبر سبب رئيسي في إيقاف بعض النشاطات مما أدي الي تدهور الوضع الاقتصادي، كما أصاب ذلك الوباء المواطن السعودي بالعجز المادي ومعاناة معنوياً، ولهذا فقد تعهدت الحكومة السعودية بتوفير للمواطن حياة كريمة من خلال الخدمات المستهدفة له، حيث يمكنه طلب خدمة إعفاء من بنك الراجحي والحصول علي الإعفاء من سداد المتبقي من الأقساط، فقد قدمنا لكم من قبل عبر موقعنا صيغة معروض لطلب إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط وأيضاً قدمنا لكم الشرح التفصيلي الخاصة بأمر إسقاط الأقساط والخدمات الأخري التي يقدمها بنك الراجحي لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

شروط إعفاء قرض الراجحي للمواطنين

يقدم مصرف الراجحي السعودي العديد من التمويلات النقدية بمبالغ مختلفة، وذلك حسب ما يتطلبه العميل بما يتناسب مع ظروفه المادية، كما يقدم المصرف خدمات اخري للمقيمين بضوابط محددة يجب الالتزام بها، ففيما يلي نقدم لكم الشروط التي تم تحديدها من اجل الحصول علي خدمة الاعفاء طبقاً للوائح المصرفية، وهي كالتي:

عجز كلي يصيب العميل عن العمل ودفع المستحقات.

في حالة التنفيذ يسقط القرض عن العميل.

إصابة العميل بإعاقة جسدية تعيقه مدي الحياة أو تعرضه لحادث يعيقه.

وفاة العميل لا قدر الله طبيعياً استثناء حالات محددة كالوفاة نتيجة سباق، إنتحار، طبيعية العمل.

خطوات الحصول علي إعفاء من قرض الراجحي