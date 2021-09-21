نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بترومين اليوم الوطني 91 تخفيضات رهيبة لجميع منتوجات الشركة. في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بترومين اليوم الوطني 91 من أهم العروض التي يبحث عنها أبناء المملكة العربية السعودية بعد اقتراب موعد اليوم الوطني السعودي 1443. حيث أعلنت شركة بترومين عن عروض اليوم الوطني 91 من اجل مشاركة مواطني ومواطنات المملكة فرحتهم واحتفالاتهم بالعيد الوطني 2021، حيث تم تقديم تخفيضات وخصومات كبيرة على عروض اليوم الوطني بترومين من اجل جذب العملاء للشراء وتتسابق العلامات التجارية على اغتنام مناسبة ذكرى توحيد المملكة لتقديم افضل عروض الزيوت والشحوم وكذلك السيارات لمختلف العلامات التجارية. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنقدم لكم أقوى عروض بترومين اليوم الوطني 91 لعام 1443 – 2021

عروض بترومين اليوم الوطني 91

تقدم العديد من الشركات الناشطة داخل المملكة العربية السعودية على توفير العديد من أهم العروض الخاصة باليوم الوطني السعودي ومن بين اهم هذه الشركات شركة بترومين المختصة في عروض السيارات لمختلف العلامات التجارية العالمية كسيارة نيسان وماكسيما، وتقديم عروض قطع غيار وزيوت تشحيم عالية الجودة لمختلف أنواع السيارات. ومن خلال الفقرة التالية سنتحدث بالتفصيل عن عروض بترومين اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني بترومين

أعلنت شركة بترومين العالمية عدة عروض بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعون في المملكة العربية السعودية، كما ان بترومين أعلنت عن اتفاق مع بنك الرياض لتقديم عرض مغري جدا للحصول على سيارة نيسان ماكسيما عن طريق الدفع بالتقسيط مع تحديد شروط الحصول على العرض السخي مع توفير العديد من العروض الأخرى الموضحة ادناه:

من بين اهم عروض بترومين لليوم الوطني عروض على جميع زيوت السيارات 5000 كلم و 10000 كلم. بأسعار جد مغرية العرض يبدا يوم 21-09-2021 إلى غاية 25 سبتمبر الجاري. هذا الخصم يشمل ضريبة القيمة المُضافة.

يمكنكم الاستفادة من عشرة عروض متنوعة بسعر 91 ريال سعودي فقط كما هو موضع في الصورة أسفل هذا المقال التي تحتوي على جميع العروض.

عروض بترومين اكسبرس في اليوم الوطني

منتوجات بترومين اكسبرس

تعد الشركة العالمية بترومين اكسبرس من بين أفضل الشركات الرائدة في بيع قطع غيار السيارات. وجميع أنواع الزيوت وشحوم السيارات وتقديم الكثير من الخدمات والعروض في اليوم الوطني السعودي ومن بين اهم منتوجات الشركة ما يلي: