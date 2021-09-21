هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تدشن هويتها الجديدة وتوفر وظائف للجنسين 1443، لقد قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية بتدشين هويتها الجديدة وذلك يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021، وتعكس من خلال هذه الهوية عن دورها العظيم الذي تساهم به في حماية وأمن الوطن، ومع تكاتف المواطنين السعوديين والقطاعين العام والخاص يظهر الدور الكبير لها في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.

أهداف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد تدشين هويتها الجديدة

تيسير التجارة ودعم التنمية الاقتصادية.

السعي لتقديم نموذجاً عالميًا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك.

رفع نسبة الالتزام والامتثال وتعزيز الجانب الأمني.

السعي لبناء جهة فعالة ذات كفاءة عالية.

إحكام الرقابة الجمركية على صادرات وواردات المملكة.

وجاء تدشين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لهويتها الجديدة بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي في مايو 2021 بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويهدف قرار الدمج إلى توحيد الجهود لتعزيز وتقوية ثقتهم تحت مظلة واحدة، ورفع فاعلية الأداء كفاءة الانفاق.

هذا وقد أعلنت الهيئة عن توافر فرص عمل للجنسين بوظائف إدارية للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض، وذلك للمواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات، وكانت بداية التقديم يوم 18 من سبتمبر 2021، ولمن يرغب في التقدم للحصول على وظيفة بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للتوظيف

الوظائف المتاحة بالهيئة والضريبة والجمارك

مسئول التقارير الإقتصادية.

مسئول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي.

مسئول مركز رعاية الموظفين.

مسئول المشاركة والثقافة.

مسئول أعمال وبرامج رأس المال البشري.

شروط التقديم لوظائف للهيئة والضريبة والجمارك السعودية

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حصول المتقدم على بكالوريوس أو ماجيستير.

توافر الخبرة المطلوبة على حسب شروط كل وظيفة.

أن يكون المتقدم لديه خبرة بالكمبيوتر والبرامج.

التخصصات المطلوبة بالوظائف المتاحة