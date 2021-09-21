نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم لوزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء للترقية بالخطوات والشروط وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم لوزارة الدفاع السعودية. فبعد فتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء للمرحلة الجديدة لعام 1443. قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم علي وزارة الدفاع. وذلك للبدء في شغل الوظائف العسكرية المتاحة. وقد تم تحديد شروط التقديم وكذلك موعد التقديم والموقع الرسمي لتقديم وزارة الدفاع السعودية.

خطوات ورابط التقديم لوزارة الدفاع بالقوات المسلحة السعودية

حددت وزارة الدفاع السعودية خطوات للتقديم في بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة ورابط التقديم في القوات المسلحة السعودية وهي كالأتي:

أولا الدخول علي بوابة التسجيل والقبول الموحد لوزارة الدفاع السعودية. ثانيا نقوم باختيار تسجيل الموحدة أعلي اليسار. ثالثا ابدأ في قراءة الشروط ثم اضغط موافقة. رابعا قم بتسجيل بياناتك وهي الاسم ورقم الهوية والجنسية ورقم الجوال. أخيرا بعد مراجعة كافة البيانات المسجلة اضغط علي تسجيل.

موعد تقديم وظائف الدفاع المدني

تم تحديد موعد تقديم وظائف الدفاع المدني علي أن يبدأ في 18 ربيع الأول لعام 1443 هجريا. وبالتأكيد يتم التقديم وفقا للشروط المعلن عنها من قبل الوزارة. ويتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لتقديم وظائف الدفاع المدني من خلال الرابط الرسمي للتجنيد لبوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع السعودية.

شروط التقديم لوزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع المدني السعودية عن بعض الشروط والمتطلبات للتسجيل الموحد لكلا الجنسين الرجال أو النساء وهي ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لابد أن يتراوح عمر المتقدم من 17 إلي 40 عام فقط. يطلب حسن السيرة والسلوك. لا يوجد أي سابقة سواء أخلاقية أو شرفية في ملف المرشح. ألا يكون المتقدم موظف بأي منصب حكومي. يجب أن تتوافق مؤهلات المتقدم مع الوظيفة المتقدم إليها. ألا يكون المتقدم أو المتقدمة متزوج من غير سعودي أو سعودية. لا يوجد إلغاء للخدمة مسبقا. يجب علي المتقدم اجتياز كافة المقابلات الشخصية والاختبارات. لابد من اجتياز اختبار الكفاءة الطبية. يجب تحقيق معادلات الطول والوزن للمرشح.

وظائف وزارة الدفاع السعودي

تعد من أقوي وأهم القوات في القوات المسلحة السعودية هدفها الأول والأخير حماية كافة أراضي المملكة السعودية والدفاع عنها ضد كل الاعتداءات أو التهديدات. لذلك شدد الدفاع المدني علي الراغبين في التسجيل في وزارة الدفاع المدني الدخول علي رابط بوابة القبول الموحد للتسجيل والعمل بواحدة من المؤسسات الحكومية الأتية: