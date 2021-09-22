موعد فتح باب القبول الموحد وزارة الدفاع 1443 للوظائف العسكرية عبر tajnid.mod.gov.sa

موعد فتح باب القبول الموحد وزارة الدفاع 1443، حيث ازداد البحث بصورة ملحوظة، بعد إعلان وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة، وذلك للتقديم على الوظائف العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب، في جميع أفرع القوات المسلحة، ويتطلع الشباب السعودي نحو الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، لكي يدافع عن وطنه ويخدمه وينال شرف ارتداء الزي العسكري، وهذا يفسر الإقبال الشديد من قبل الشباب رجال ونساء للالتحاق بالمؤسسة العسكرية.

القبول الموحد وزارة الدفاع

ويتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين وفق معايير وشروط معينة، وبعد اجتياز المتقدم للعديد من الاختبارات وللمقابلة الشخصية، وذلك لاختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدفاع عن الوطن وخدمته من خلال المؤسسة العسكرية السعودية العريقة.

شروط التقديم الخاصة بالرجال

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ باستثناء من نشأ مع والده أثناء خدمته للمملكة خارج البلاد.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن العمر المحدد بكل وظيفة.

ألا يكون المتقدم موظفاً بأي جهة حكومية.

ألا يكون قد تم فصله لأي سبب من الأسباب من أي وظيفة عسكرية.

بالنسبة للوظائف الفنية ضرورة توافر المؤهلات المطلوبة في المتقدم.

أن يكون حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

لم سيبق له الالتحاق قبل ذلك بالمؤسسة العسكرية.

تناسب الطول مع الوزن ولا يقل الطول على 160سم.

أن يكون لائق طبياً مؤهل للخدمة العسكرية.

شروط التقديم الخاصة بالنساء

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأت مع والدها خارج المملكة أثناء خدمته للبلاد.

حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا تمس الشرف والأمانة.

غير موظفة بأي جهة حكومية.

لائقة طبياً للالتحاق بالمؤسسة العسكرية.

ألا يقل عمر المتقدمة عن 21 عام ولا يزيد عن العمر المحدد للوظيفة.

تناسب الطول مع الوزن بحيث لا يقل الطول عن 155سم.

لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتيازها للمقابلة الشخصية وجميع الاختبارات ويتوافر بها التخصص الفني المطلوب.

موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد وزارة الدفاع

سيتم فتح باب القبول يوم الأحد 18\03\2021 الموافق 24\10\2021.

رابط بوابة القبول الموحد وآلية التسجيل