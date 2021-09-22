اليوم الوطني وعروض الراجحي في اليوم الوطني السعودي 91 وأبرز الفعاليات

اليوم الوطني وعروض الراجحي قبل أي شيئ فقد اعلن مصرف الراجحي والذي يعد من اكبر المصارف في العالم وأيضا بالمملكة العربية السعودية عن عرض مميز فيما يسمي بعرض ( 91% استرداد نقدي ) وذلك احتفالا باليوم الوطني السعودي 91 لعام 2021.

اليوم الوطني وعروض الراجحي

91% استرداد نقدي خلال فترة اليوم الوطني السعودي رقم 91 وذلك بصفة عامة عند استخدام بطاقة الراجحي الائتمانية وأيضا مسبقة الدفع لدي كافة المطاعم والمقاهي.

شروط عرض مصرف الراجحي

في البداية يتم تطبيق العرض بصفة عامة علي عملاء بطاقات الراجحي الائتمانية أو مسبقة الدفع.

ثانيا يطبق عرض ( 91% استرداد نقدي) علي مجموع قيمة مبالغ العمليات الشرائية من جميع المطاعم والمقاهي.

ثالثا الحد الأقصى من قيمة العرض هو 91 ريال سعودي للعميل الواحد خلال فترة الحملة.

رابعا ثم بعد ذلك سوف يتم أضافه مبلغ الاسترداد النقدي في حساب بطاقة العميل الائتمانية أو مسبقة الدفع وذلك خلال 15 يوما من انتهاء العرض.

خامسا يطبق عرض 91% استرداد نقدي كل يوم علي أول 15,000 عميل من خلال مجموع قيمة مبالغ العمليات الشرائية من جميع المطاعم والمقاهي.

سادسا كل عميل مؤهل للاستفادة من العرض مره واحده خلال فترة العرض وهي 3 أيام.

سابعا العرض لا يشتمل علي طلبات المطاعم والمقاهي من خلال تطبيقات التوصيل.

ثامنا العرض يشمل العمليات الشرائية للمطاعم والمقاهي المرشحة داخل المملكة العربية السعودية فقط.

تاسعا يطبق العرض علي العمليات الشرائية التي تمت من خلال نقاط البيع الخاصة بالمطاعم والمقاهي. وحسب تعريف فئة التاجر لدي البنك وشبكات الدفع العالمية فقط في خلال فترة العرض.

يطبق العرض علي البطاقة المفعلة وبدون أي تأخير ف السداد بالإضافة إلي أن العرض لا يشمل عمليات السحب النقدي.

ابرز فعاليات اليوم الوطني في أنحاء المملكة العربية السعودية

قبل أي شيء قامت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية بإنهاء استعداداتها لليوم الوطني 91. وذلك بالتعاون مع أمانات المناطق والذي يوافق الخميس المقبل 23 سبتمبر 2021. وسوف يشهد الكثير من العروض الاحتفالية في العديد من المدن تحت شعار هي لنا دار. ومن بينهم العاصمة الرياض فسوف تشهد سمائها عروضا جوية يقدمها فريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية وأيضا الطيران المدني بالإضافة إلي عرض موسيقي ومسيرة عسكرية. وذلك في تمام الرابعة عصرا من يوم الخميس القادم. ولمدة ساعه بالإضافة إلي ذلك فستشهد 13 مدينة من مدن المملكة انطلاق الألعاب النارية وستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءا.