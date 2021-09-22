نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 91 الراجحي 91% استرداد نقدي و91 ألف نقطة عند طلب تمويل السيارة في المقال التالي
عروض اليوم الوطني 91 الراجحي 91% استرداد نقدي خلال فترة اليوم الوطني الـ 91 عند استخدامك لبطاقة الراجحي الائتمانية أو مسبقة الدفع لدى كافة المطاعم والمقاهي. حيث تقام عروض المطاعم والكافيهات بخصومات مذهلة بمناسبة الذكري 91 على توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز وتغير اسمها إلى المملكة العربية السعودية.
عروض اليوم الوطني 91 الراجحي
بمناسبة اليوم الوطني السعودي يقدم مصرف الراجحي عرض مميز بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91% استرداد نقدي خلال فترة اليوم الوطني الـ 91 عند استخدام بطاقة الراجحي الائتمانية ومسبقة الدفع لدى كافة المطاعم والمقاهي في الفترة من 23 حتى 25 سبتمبر بالشروط الآتية:
- يسري العرض على عملاء بطاقات الراجحي الائتمانية ومسبقة الدفع فقط.
- ويطبق عرض “91% استرداد نقدي” على قيمة مبالغ العمليات الشرائية الكلية من كل المطاعم والمقاهي.
- والحد الأقصى لقيمة العرض هو : 91 ريال للعميل الواحد خلال فترة العرض.
- سيتم إضافة المبلغ بحساب بطاقة العميل الائتمانية أو البطاقة مسبقة الدفع بغضون 15 يومًا من انتهاء العرض.
- يُطبق العرض كل يوم على أول 15,000 عميل .
- يتم العرض في 3 أيام العرض فقط. والعرض لا يشمل طلبات المطاعم والمقاهي من خلال تطبيقات التوصيل.
- يشمل العرض المطاعم داخل المملكة فقط.
- يطبق العرض أيضًا على العمليات الشرائية التي تمت من خلال متاجر المطاعم والمقاهي من خلال نقاط البيع.
- لا يشمل العرض السحب النقدي وعمليات التحويل من الحسابات للحساب الجاري أو تحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية أخرى أو العمليات التي تم استردادها أو إلغائها.
- يُطبق ذلك العرض على البطاقة المفعلة وبدون أي تأخير في عملية السداد.
- تُطبق شروط وأحكام بطاقات الراجحي الائتمانية ومسبقة الدفع.
عروض الراجحي اليوم الوطني
- يقدم الراجحي أيضًا عرض فتح حساب جديد وأخذ 91 ألف نقطة هدية بمناسبة الوطن الوطني السعودي 91.
- وعند طلب التمويل العقاري تحصل على 91 ألف نقطة هدية
- عند طلبك لتمويل السيارة وبدون رسوم إدارية مع بطاقة مجانية مدى الحياة .
- وطلب تمويل الأسطول لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بدون دفعة مقدمة وبدون رسوم إدارية بقيمة 5 مليون ريال.
- وللملاك والرؤساء التنفيذيين تمويل السيارة يصل لـ2 مليون ريال بدون مقدم ورسوم إدارية.
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