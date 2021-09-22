قرض شخصي للحالات الطارئة والعسيرة في 15 دقيقة فقط

سلفة مالية في 15 دقائق من منصة سلفة السعودية، حيث أن منصة سلفة متخصصة في مجال الخدمات التمويلة السريعة، فقد تقدم اسرع تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية وتتبع البنك المركزي في تقديم خدماته، كما أنها تابعة لمؤسسة النقد العربي، لذلك تقدم خدماته التمويلة بالطريقة الإسلامية دون فوائد، حيث تواجد المنصة إلكترونياً وتقدم جميع خدماتها من خلال التواصل عبر الموقع الالكتروني الخاص بها بإجراءات سريعة جداً دون الكثير من الوقت، لذلك فقد يعتبر القرض الذي تقدمه منصة سلفة قرض الطوارئ، حيث لا يتطلب تحويل الراتب الشهري الي المصرف، فقط قم بالدخول الي الموقع وتسجيل طلب الحصول علي تمويل شخصي سريع، وهذا ما نوضحه لكم زوارنا الأعزاء في ذلك المقال.

سلفة مالية في 15 دقيقة

تمويل منصة سلفة الالكترونية تمويل مختلف ومميز عن جميع التمويلات المقدمة في البنوك المتوفرة بالمملكة العربية السعودية، حيث ينجذب اليها العملاء الراغبين في الحصول علي قرض، وذلك لسهولة الحصول عليها وإنهاء اجرائتها سريعاً دون معاناة، فهو تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنوك ويتوفر بسيولة نقدية ومرونة في التعامل، فمن أهم مزايا تمويل منصة سلفة الالكترونية:

يُصرف التمويل الشخصي طبقاً لأحكام الدين الإسلامي.

فترة سداد سهلة ومرنة للعميل.

التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

هامش ربح منخفض.

ايداع فوري وسريع دون وقت طويل.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفة الالكترونية

للحصول علي قرض من منصة سلفة يجب الدخول الي الموقع الالكتروني الخاص بالمنصة لطلب القرض، إذا توافرت الشروط الآتية: