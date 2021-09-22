سيارتك بدون كفيل وبدون دفع مبلغ مقدم وبأقساط مجدولة حتي 5 سنوات

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سيارة بدون كفيل وبدون دفع مبلغ مقدم ، أحد أهم عروض تمويل السيارات بالمملكة العربية السعودية ، والمتاح لدى بنك البلاد للعملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة ، حيث يقدم بنك البلاد من خلال هذا البرنامج التمويلي الفرصة للعملاء لشراء سيارة الأحلام بمبالغ مالية كبيرة ، وذلك من خلال تمويل بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، كما يتيح البنك للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، وبدون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم. مميزات عرض تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية تمويل بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

يوفر بنك البلاد لطالب التمويل إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها ، وذلك وفق حدة الائتماني.

لا يشترط للاستفادة من هذا التمويل ، دفع دفعة مقدمة .

تمويل السيارات المتاح لدي بنك البلاد لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

منتج بمدة سداد كبيرة يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

يتوفر لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية نظام السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت ، وذلك وفقاً لضوابط مؤسسة النقد العربي.

يمكن أن تصل قيمة مبلغ تمويل السيارات المتاح لدي بنك البلاد الي 2 مليون ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من تأجيل قسط كل عام.

طالب التمويل يمكنه أيضاً الحصول على تمويل إضافي من بنك البلاد.

يوفر البنك للعملاء إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة.

المواطنون الوافدون في المملكة العربية السعودية يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا العرض.

يتيح البنك أيضاً للعملاء المتقاعدين الفرصة للاستفادة من هذا التمويل. شروط الاستفادة من تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية. طالب التمويل يشترط أن يكون موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص المعتمد لدى بنك البلاد.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي البنك هو 18 سنة.

طالب التمويل يجب أن يمتلك حساب بنك جارى لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 3000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 3500 ريال سعودي.

يشترط لإنهاء إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد ، أن يقوم طالب التمويل بتحويل راتبه الشهري علي البنك في المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة سيارتك بدون كفيل وبدون دفع مبلغ مقدم وبأقساط مجدولة حتي 5 سنوات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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