تقديم tajnid.mod.gov.sa رابط وظائف القوات المسلحة بالمملكة (رجال – نساء) بوابة القبول الموحدة

tajnid.mod.gov.sa رابط وظائف القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها اليوم عبر بوابة القبول والتجنيد الموحدة بالمملكة لقبول عدد من الوظائف المحددة، من رتبة جندي وحتى رتبة رقيب، من الجنسين وفق العديد من الشروط والمعايير المحددة التي يتم قبولها في هذه الفئة من الوظائف وأيضا اساسيات قبول الوظائف العسكرية في السعودية.

الرتب المطلوبة لوظائف القوات المسلحة السعودية

أعلنت القوات المسلحة السعودية فتح باب قبول عدد من الوظائف من الجنسين لشغل وظائف برتب من رتبة جندي وحتى رتبة رقيب وذلك وفق العديد من الشروط المعايير التي يتم قبولها بالعمل العسكري لخدمة الوطن، وقد أتاحت الوزارة رابط التقديم الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بالعمل العسكري وقامت بتفعيلة لاستقبال طلبات المواطنين مع الالتزام التام والصارم بكافة المعايير اللازمة والشروط المقررة لهذا العمل.

القوات المسلحة السعودية وموعد التسجيل

تقوم القوات المسلحة بشكل عام بالتدقيق في الوظائف المقدمة غليها حيث تقوم بوضع عدد من الشروط الصارمة لقبول المجندين والذين يتم استعمالهم في خدمة ورفاهية الوطن، حيث يكون هنالك عدد من الشروط الأساسية التي تشترك فيها جميع الوظائف العسكرية، مثل الجنسية السعودية وحسن السير والسلوك، بينما تقوم بقبول عدد من الشهادات التعليمية، ابتداء من الثانوية العامة وحتى قبول الشهادات الجامعية، ويتم على هذا الأساس تحديد الرتبة العسكرية، وقد قامت بتحديد موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني لقبول وظائف القوات المسلحة والذي يبدا في 18 ربيع الأول 1443.

وظائف القوات المسلحة

القوات البرية السعودية.

قوات الدفاع الجوي السعودي.

القوات الجوية الملكية السعودية.

وظائف القوات البحرية الملكية.

قوات الصواريخ الاستراتيجية السعودية.

وظائف الخدمات الطبية العامة.

وظائف القوات المشتركة.

خطوات تقديم tajnid.mod.gov.sa رابط وظائف القوات المسلحة بالمملكة

في المرحلة التاسعة من التسجيل الإلكتروني لوظائف القوات المسلحة أعلنت القوات المسلحة السعودية عن الموعد المقرر للتسجيل الإلكتروني في العمل العسكري في عدد من التخصصات بالمملكة، بقبول العديد من الشهادات والتخصصات من الجنسين، وذلك بالخطوات التالية: