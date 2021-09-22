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عمر شويل - جدة بمناسبة اليوم الوطني 91 اكتست سماء و طرقات المملكة بأكملها باللون الأخضر، حيث تم رفع أعلام المملكة في كافة الأنحاء و تركيب الإضاءات التي تنير باللون الأخضر تحت شعار ” هي لنا دار” ،هذا بالإضافة الى انطلاق الكثير من الفعاليات احتفالا بهذه المناسبة العظيمة ومنها مرسم حر لولاة الأمر و أهم العلامات والإنجازات و المشاريع العملاقة في البلاد، كما أقيمت المسارح في شتى أنحاء البلاد والتي تقام عليها الاحتفالات المختلفة بكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي تحت رعاية هيئة الترفيه بالمملكة، ومن أهم الفعاليات التي تشهدها المملكة حاليا هي قيام المتاجر المختلفة في مختلف أنحاء المملكة بإطلاق عروض اليوم الوطني والتخفيضات على كافة السلع بأنواعها المختلفة.

بمناسبة اليوم الوطني احذر من شراء هذه العروض

وحول عروض اليوم الوطني السعودي، فقد كشف باحث أكاديمي ، من خلال أحد البرامج التليفزيونية أن هناك بعض المتاجر التي تلجأ إلى أسلوب الغش والخداع من أجل جذب العملاء، و ذلك عبر إطلاق التخفيضات والعروض الوهمية في مثل تلك المناسبات.

وقد روي الباحث موقف مر خلاله تأكد له بعدها أن هناك من يتلاعب بالأسعار، حتى يستغل هذه المناسبة الهامة

في تاريخ الوطن من أجل المزيد من المكاسب، حيث رأى منتج قيمته حوالي 2.3 ألف ريال سعودي، وتركه

مفضلا أن يقوم بالشراء في اليوم الوطني حتى يتمتع بالتخفيضات، ليعود بعدها ويجد عليها تخفيض بحوالي

60 %، ولكن السعر قد أصبح 2.6 ألف ريال سعودي، وتأكيد التاجر أن السلعة قد خُفضت الى هذه القيمة بدلًا

من 5.6 ألف ريال سعودي، وهو ما يعتبر تحايل واضح.

ولهذا فقد نصح الباحث الأكاديمي المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء كلمة عروض و تخفيضات ، إلا بعد

البحث الجيد عنها و مقارنه السعر قبل و بعد التخفيض و التأكد من أن العرض حقيقي.

من ناحية أخرى فقد أشار الباحث إلى أن هناك عملية غش أخرى تجرى خلال المناسبات، عبر إطلاق العروض

على منتجات قد انتهى الموديل الخاص بها و تم إصدار الأحدث منها، أو منتجات نهاية الموسم كما يطلق عليها

والتي بالفعل ترغب الشركات في بيعها و التخلص منها.

كيف تحارب وزارة التجارة العروض الوهمية في اليوم الوطني؟

وفي سبيل محاربة العروض الوهمية في اليوم الوطني، تعمل وزارة التجارة على مجابهة أي مخالفات من خلال

تطبيق العقوبات في حالة رصد أي عروض أو تخفيضات وهمية، بالإضافة إلى مطالبتها المواطن بضرورة

استخدام تطبيق “تخفيضات”، والذي يكشف للمستهلك كيفية نظامية التخفيض.

وقد أِشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن حتى هذه اللحظة قد تم إطلاق ما يزيد عن 70 مليون

منتج في الأسواق قد حصل بالفعل على تخفيضات جيدة بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدا على أن الوزارة تعمل

جاهدة في عملية الرقابة على كافة المحال التجارية، مطالبة المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفة تتضمنها

تخفيضات اليوم الوطني.