نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة 1443 عبر أبشر للجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد خدمة استعلام عن تأشيرة خروج نهائي أحد أكثر الخدمات المستخدمة في منصة أبشر للجوازات التي يستفيد منها أكثر من 17 مليون مواطن ومقيم، ويحتاج الآلاف من المغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى استخدام خدمة استعلام عن تأشيرة الخروج النهائي عند الخروج بشكل نهائي من المملكة، وقد أتاحت منصة أبشر للجوازات الحصول على هذه الخدمة بشكل بسيط وسهل بطريقة إلكترونية على موقعها الرسمي على الإنترنت بعد أن كان الأمر يتطلب الذهاب إلى الجهات المعنية وتضييع الوقت والجهد، وتستطيع الإستعلام عن التأشيرة بإستخدام رقم الإقامة فقط، وكنا قد كتبنا لكم خلال مقال سابق عن كيفية الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة إلى المملكة من خلال بوابة أبشر أيضاً في إطار اهتمامنا بتوضيح كافة خدمات منصة أبشر لقرائنا الأعزاء، واليوم من خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم رابط وخطوات الإستعلام عن التأشيرة للخروج النهائي برقم الإقامة، فإلى نص المقال.

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي

أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة استعلام عن تأشيرة خروج نهائي من خلال منصة أبشر الإلكترونية نظراً لهذا العدد الكبير الذي يطلب هذه الخدمة يومياً، ولكي تستطيع معرفة موعد خروجك النهائي من أرض المملكة العربية السعودية عليك بإتباع الخطوات الآتية:

عليك في البداية الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

على الإنترنت. اضغط على خدمات الأفراد ثم الجوازات ثم التأشيرات.

دون جميع البيانات المطلوبة من الإسم ورقم الإقامة ورقم جواز السفر وغيرها من البيانات.

الآن ستظهر لك كافة المعلومات عن موعد خروجك النهائي من المملكة.

طباعة تأشيرة خروج نهائي

يحتاج المقيم في المملكة العربية السعودية إلى طباعة تأشيرة الخروج النهائي الخاصة به بعد الإستعلام عنها، ونوضح له كافة الخطوات اللازمة كالتالي:

ادخل إلى موقع منصة مقيم .

. اختر الإستعلامات الإلكترونية ومنها صلاحية التأشيرة.

اختر طباعة التأشيرة وادخل رقم التأشيرة الخاصة بك للتأكيد.

الآن تظهر لك تفاصيل تأشيرتك ومعها خيار طباعة التأشيرة اضغط عليها.

طباعة تأشيرة خروج وعودة

تتيح منصة مقيم الإلكترونية للمواطنين والمقميين في المملكة العربية السعودية إمكانية طباعة تأشيرة الخروج والعودة بإستخدام رقم الإقامة ضمن خدماتها على الموقع، وكل ما يتطلبه الأمر لإجراء هذه الخدمة هو الدخول أولاً إلى موقع بوابة مقيم الإلكتروني ثم اتباع ما يلزم من خطوات كنا قد وضحناها بالتفصيل في مقال بعنوان كيفية طباعة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة.

شروط استخراج تأشيرة خروج نهائي

هناك عدة شروط لا بد من توافرها من أجل استخراج تأشيرة خروج نهائي منها ألا يكون هناك بلاغ هروب من الكفيل تجاه العامل بجانب سريان صلاحية الإقامة الخاصة به، ونوضح لكم كافة الشروط كالتالي:

ألا يكون هناك غرامات مخالفات مرورية غير مدفوعة.

يجب سداد كل الرسوم الخاصة بإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وجوب وجود العامل نفسه عند إصدار التأشيرة داخل المملكة.

لا بد من توفر بصمة للعامل الذي يتعدى 15 عام.

تنتهي صلاحية جواز السفر بعد مرور 60 يوم.

ألا يكون هناك سيارة خاصة للعامل مسجلة باسمه عند الخروج من المملكة.

تأشيرة خروج وعودة

يستخدم المقيم داخل المملكة العربية السعودية خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة عند الخروج خارج المملكة بهدف الترفية أو العمل والعودة إليها مرة أخرى، ويُمكنك الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر من خلال خطوات بسيطة وسهلة فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى ادخل إلى موقع أبشر الرسمي على الإنترنت.

ثانياً اضغط على خدمات الأفراد ثم الإستعلامات ثم الجوازات.

ثالثاً اكتب رقم الإقامة ورقم التأشيرة ورقم جواز السفر.

رابعاً اضغط عرض لتظهر لك كافة المعلومات عن التأشيرة.

وأخيراً وليس آخراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن وضحنا لكم كافة المعلومات والبيانات عن الإستعلام عن التأشيرة وخطواتها، ونتمنى أن يكون المقال مميزاً وقد حاز على إعجابكم ونرجو ترك كل أسئلتكم بالأسفل عبر التعليقات، وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن أو خلال ساعات قليلة قادمة