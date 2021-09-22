نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر makani.com.sa رابط حجز منصة مكاني لتذاكر “الاتحاد VS التعاون” كأس محمد بن سلمان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة makani.com.sa رابط حجز منصة مكاني والتي يتم الحجز الإلكتروني لتذاكر المباريات بالمملكة من خلالها، حيث تقوم عدد من الفرق السعودية بطرح تذاكر مبارياتها ليتم حجزها عبر المنصة على أن تسليمها إلى المشتري بالمنزل عبر شركة سبل للتوصيل، وقد قام فريقي الاتحاد والتعاون بطرح تذاكر المباراة الجديدة لهم ليتم شرائها إلكترونيا عبر المنصة.

كأس الأمير محمد بن سلمان

حيث قامت وزارة الرياضة بالمملكة بعد عودة الأنشطة الرياضية من جديد بإتاحة حضور الجمهور إلى المباريات بشكل تدريجي، حيث يتم قباس الإصابات اليومية من فيروس كرونا ليتم على أساسها السماح بحضور المباريات أو عدمه، وقد تراجعت الإصابات اليومية من فيروس كرونا بشكل كبير في جميع محافظات المملكة بشكل كبير حتى أصبحت اقل من 80 إصابة يوميا بما استدعى عودة العديد من الأنشطة الحضورية، منها التعليم وفعاليات اليوم الوطني والندوات وما إلى ذلك، ويكون ذلك شريطة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد عودة انتشار الفيروس بشكل كبير والحرص على قلة أعداد المتواجدين في مكان واحد.

دوري كاس الأمير محمد بن سلمان

تستمر المباريات والبطولات السعودية الداخلية التي تتنافس فيها الفرق المحببة إلى الجمهور، حيث تم إقامة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان وقامت الفرق السعودية بالاشتراك فيه، وتم طرح تذاكر العديد من المباريات ليقوم الجمهور بحضورها بالملاعب لتدعيم فرقهم، واستمرت وزارة الرياضة بالمملكة بوضع الشروط والتدابير اللازمة للحضور، وقد أعلن فريقي الاتحاد والتعاون انطلاق المواجهة بينهما في الجمعة الموافق 23 من سبتمبر 2021 وفق تلك التدابير.

الاتحاد VS التعاون

أعلن فريق الاتحاد طرح تذاكر مباراة الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2021 ليتم حجزها إلكترونيا عبر منصة مكاني، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشر من مساء الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 على أن يستمر حجز التذاكر لمدة يومين أو حتى نفاذ الأعداد المخصصة لحضور المباراة، وتأتي تلك المباراة في إطار الجولة السادسة من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان حيث تشتغل الأحداث بين الفرق ويترقب الجماهير فوز الفريق الأقوى بينهم.

أسعار تذاكر مباراة الجمعة

45 ريال للدرجة الموحدة.

200 ريال للمنصة الفضية.

350 ريال للمنصة الذهبية.