شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية للسيارات 2021

شروط قرض بنك التنمية للسيارات، يسعى الكثير من فئات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في السعودية إلى معرفة شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية للحصول على سيارة بسعر مناسب وقسط مناسب حسب الحالة الاجتماعية، لأن السيارة تساعد كثيرًا في إنجاز الخدمات اليومية لهذا لا غنى عنها كما أن البعض يستخدمها من أجل زيادة الدخل الشهري للعمل عليها، وقام بنك التنمية الاجتماعية بإعلانه عن توفير قرض السيارات من بنك التنمية الاجتماعية بتوافر شروط محددة للحصول على القرض.

تمويل بنك التنمية الاجتماعية للسيارات

يقدم بنك التنمية الاجتماعية التمويل التالي للأشخاص الراغبين في امتلاك سيارة شخصية لهم للعمل بها من أجل التقدم بالمستوى المعيشي وزيادة الدخل الشهري، حيث تقدم لهم تمويل قيمته 150 ألف ريال سعودي لا أكثر من أجل بعض الأهداف منها:

تحسين المستوى المعيشي والوضع المالي للمتقدم. تحفيز الشباب والكبار على الأعمال الحرة وممارستها والتسهيل على أداء هذا العمل. تقليل الائتمان الغير رسمي. دعم السعوديين على التقدم بحياتهم.

شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية للسيارات

ولكي يتمكن المتقدم من الاستفادة بتمويل بنك التنمية للسيارات عليه توفير الشروط القادمة:

العمر لا يزيد عن ستين سنة ولا يقل عن عشرين سنة للمتقدمين.

له جنسية سعودية.

تقديم ضمان من قبل العميل للحصول على التمويل.

لا يتخطى راتبه الشهري مبلغ أربعة عشر ألف ريال سعودي.

يجب ألا يكون مدينًا لأي بنك آخر.

لا تتخطى مدة التمويل ستون شهرًا.

عليه أن يقوم بتخطي الفحص الائتماني.

كما ويجب أن يكون ممتلكًا لرخصة قيادة صلاحيتها سارية.

عليه أن يكون مأمنًا على مركبته.

ويجب ألا يكون له أي مخالفة مرورية سابقة.

خطوات التقديم على قرض السيارات من بنك التنمية