الموارد البشرية توضح سلم الضمان الاجتماعي والحد المانع من الصرف

الموارد البشرية توضح سلم الضمان الاجتماعي، إن نظام الضمان الاجتماعي المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية، هو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه بشكل شهري، للمستفيدين المتوافقين مع الشروط المعلنة من قبل الوزارة، إذ تعمل الوزارة على صرف هذه المبالغ من أموال الزكاة، التي يتم جمعها من قبل المؤسسات والمزكّين، وتهدف الوزارة من خلال تقديم الدعم المالي للمستحقين، إلى التخفيف قدر الإمكان من الفقر بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر منح الطبقة الفقيرة والتي يتم إثبات حاجتها لمبالغ مالية تعينهم على عبء الحياة، وأن الخدمة مقتصرة فقط على المواطنين السعوديين، وبعض الحالات كالمتزوجات من أجانب وغيرهم من الحالات، كما يمكن التعرف علي خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي و آلية احتساب المعاش.



سلم الضمان الاجتماعي والحد المانع من الصرف في المملكة

تتحدد قيمة رواتب الضمان الاجتماعي بحب عدد أفراد الأسرة، ولهذا قد وضعت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية سلم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 كما يلي:

– العائلة المكونة من شخص واحد الحد الأقصى لها: 2001 ريال سعودي. ثم العائلة المكونة من شخصين بحد أقصى 2570 ريالًا سعوديًا. العائلة مكونة من 3 أفراد بحد أقصى 3140 ريالًا سعوديًا. ثم العائلة المكونة من 4 أفراد بحد أقصى 3710 ريال سعودي. وتكون العائلة المكونة من 5 أفراد بحد أقصى 4280 ريالا سعوديا. العائلة المكونة من 6 أفراد بحد أقصى 4840 ريالا سعوديا. ثم العائلة مكونة من 7 أفراد الحد الأقصى هو 5،420 ريال سعودي. العائلة المكونة من 8 أفراد الحد الأقصى هو 6000 ريال سعودي. وتكون العائلة المكونة من 9 أفراد الحد الأقصى هو 6560 ريالا سعودي. العائلة المكونة من 10 أفراد الحد الأقصى هو 7120 ريالا سعوديا.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الشروط اللازمة الواجب استيفاؤها في المتقاعدين وأصحاب المعاشات المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، والتي تؤهلهم للحصول على معاش تقاعدي، وتتمثل هذه الاشتراطات فيما يلي:

أن يكون طالب المعاش سعودي الجنسية. ثم ألا يكون لمقدم الطلب ملكية خاصة تدر ربحًا. يجب أن يزيد عمر المتقدم لمعاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين عن 60 عامًا. ثم ألا يكون المتقدم لطلب الضمان قادرًا على العمل. ألا يكون لدى المتقدم للضمان الاجتماعي سجلات تجارية. أن يكون مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

حساب معاش الضمان الاجتماعي

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوياً للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره 50% من قيمة الدخل المكتسب وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، ثم أضافت أنه يُضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة، إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة، مشيرة إلى أنه يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهريًا بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب معاش الضمان.