نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط السعودية تعلن عن تخفيض علي رحلات الطيران في المقال التالي

عمر شويل - جدة في بشري سارة لعملاء الشركة السعودية للخطوط الجوية ، الخطوط السعودية تعلن عن تخفيض علي رحلات الطيران ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية السعودية ،س ، ويسري عرض المكافآت في الفترة بين 22 و 62 من شهر سبتمبر الحالي من العام 2021 ، ويقدم برنامج الفرسان العرض للعملاء المشاركين بالتعاون مع البنوك السعودي الفرنسي وبنك ساب وبنك سامبا وباستخدام بطاقات أمريكان إكسبريس ، ولغير الأعضاء في برنامج الفرسان ، يمكنهم الانضمام للبرنامج بالتسجيل علي موقع البرنامج من خلال رابط موقع الخطوط السعودية للاستفادة من عروض الخطوط السعودية علي الطيران الداخلي.

عرض الخطوط السعودية تعلن عن تخفيض علي رحلات الطيران

الخطوط السعودية تتيح الحجز على الرحلات المحلية ، و يتضمن عرض الخطوط السعودية بالتعاون مع برنامج الفرسان قيمة أميال إضافية للعملاء المشتركين بالعرض كالآتي :

50 بالمائة من قيمة الأميال إضافية في حال شراء من 5 آلاف وحتي 39 ألف ميل.

70 بالمائة من قيمة الأميال إضافية في حال شراء من 40 ألف وحتي 69 ألف ميل.

91 بالمائة من قيمة الأميال إضافية في حال شراء من 70 ألف وحتي 80 ألف ميل.

ويسري العرض لمدة خمس أيام لعملاء برنامج الفرسان ، بالشراكة مع بنك السعودي الفرنسي وساب و سامبا وباستخدام بطاقات أمريكان اكسبريس.

شروط وأحكام العرض

الخطوط السعودية تعلن عن فتح حجوزات الطيران الداخلي ، ووفقاً إلي عودة رحلات الطيران أعلنت الخطوط السعودية تخفيض أسعار الطيران من شركة الطيران السعودية في المملكة والمملوكة لمجموعة الخطوط السعودية ، ووضعت الخطوط السعودي بالتعاون مع برنامج الفرسان شروط للعرض كالآتي :

مدة العرض خمسة أيام من 22 إلي 26 سبتمبر 2021 م . أقل حد للشراء هو 5 آلاف ميل. أقصي حد للشراء هو 80 ألف ميل. لا يحق للعميل استرجاع الأميل الخاصة بالمكافأة. العرض ساري علي أميال المكافآت فقط دون العروض الأخري. يتم تطبيق كافة اشتراطات برنامج الفرسان الداخلية.

وتماشياً مع عودة رحلات الطيران الداخلية في السعودية فإن الخطوط الجوية السعودية تعلن عن تخفيضات اسعار تذاكر الطيران وعروض علي أنظمة الرحلات في الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 .

تسجيل عضوية الفرسان

لغير الأعضاء في برنامج الفرسان التابع للخطوط الجوية في المملكة العربية السعودية ، يمكنكم الآن تسجيل عضوية بالبرنامج للاستفادة من العروض المتميزة لشركات الطيران في المملكة العربية السعودية كالآتي :

أولاً الدخول لصفحة تسجيل العضوية عن طريق موقع الخطوط الجوية السعودية. ثانياً مليء بيانات المعلومات الشخصية : الرقم السري – تأكيد الرقم السري – لغة وطريقة الاتصال المفضلة – لقب – الاسم الأول باللغة الانجليزية – الاسم الأوسط باللغة الانجليزية – اسم العائلة باللغة الانجليزية – طريقة كتابة الاسم على البطاقة – الاسم على البطاقة – الحالة الاجتماعية – مكتب المبيعات – الوظيفة – اسم الشركة – الجنسية – رقم جواز السفر – رقم الهوية – الجنس – تاريخ الميلاد ( اليوم-الشهر-السنه ). ثالثاً ملئ بيانات معلومات الاتصال : البريد الإلكتروني المفضل – المنزل الأعمال – العنوان المفضل – عنوان المنزل – عنوان العمل – عنوان 1 – عنوان 2 – عنوان 3 – الرمز البريدي – صندوق البريد – البلد/ المنطقة – المحافظة – المدينة – Preferred Mailing Phone : ( المنزل – Mobile – الأعمال ) – رقم المنزل (مفتاح البلد – مفتاح المنطقة – الرقم) – رقم العمل (مفتاح البلد – مفتاح المنطقة – الرقم- التحويلة) – رقم الجوال (مفتاح البلد – مفتاح المنطقة – الرقم) – رقم الفاكس (مفتاح البلد – مفتاح المنطقة – الرقم) – البريد الإلكتروني – تأكيد البريد الإلكتروني. رابعاً مليء بيانات الخيارات المفضلة : رقم المقعد – الوجبة – المتطلبات الطبية – ملاحظات الرعاية الخاصة. خامساً اختيار المحتويات : استلام بريد إلكتروني من الفرسان – استلام بريد إلكتروني من شركائنا – استلام المراسلات عبر البريد – استلام المراسلات من شركائنا – استلام كشف الحساب عن طريق البريد الإلكتروني. سادساً قراءة كافة الشروط والأحكام في مبوب الخيارات المفضلة والضغط علي خانة موافقة الشروط والأحكام. سابعاً إدخال الحروف الظاهرة بالنص المرئي والضغط علي إرسال.

وعلي المقيمين بالمملكة تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة لغير السعوديين وعلي من يقيم خارجها تسجيل رقم جواز السفر الخاص به.