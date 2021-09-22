شروط المساعدة المقطوعة 1443 ورابط الاستعلام برقم السجل

يعتبر برنامج المساعدة المقطوعة 1443 واحد من البرامج المهمة التي قامت بإنشائه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لمساعدة الأسر السعودية الفقيرة ومحدودة الدخل التي لا تستطيع تلبية احتياجاتها الضرورية، وكذلك الأسر التي تتقاضى معاش الضمان الاجتماعي، والمطلقات والأرامل والأيتام والشيوخ وأصحاب العجز الجزئي والكلي الذين لا يستطيعون القيام بأي أعمال تحقق لهم دخل شهري ثابت، وتقوم وزارة الموارد البشرية السعودية باختيار المتقدمون للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بكل شفافية وحيادية وموضوعية، حيث يتم الاختيار وفق قواعد وشروط معينة تتوفر في المتقدمين حتي يصل الدعم المالي لمستحقيه، كما يتم وضع الأشخاص اللذين يتم اختيارهم حسب أولوية التقديم على قوائم الانتظار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط المساعدة المقطوعة 1443 برقم السجل المدني.

شروط المساعدة المقطوعة 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في أي شخص يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط الزوجة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وأبناء السعودية المتزوجة من أجنبي. تمنح مقطوعة الضمان الاجتماعي حسب أولوية التقديم، حيث يتم وضع المتقدمون على قوائم الانتظار حسب أسبقية التقديم. يجب ألا يقل عمر الشخص الذي يريد الحصول على هذه الإعانات عن 35 عاماً أثناء التقديم على هذه المساعدات. الحد الأقصى لقيمة المساعدات المقطوعة السعودية 30 ألف ريال سنوياً، ويتم تحديد القيمة المالية التي يحصل عليها المستفيد من خلال تحديد الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة. تمنح الإعانات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية مرة عام، إذا كان الشخص المتقدم ليس لديه أي دخل ثابت آخر غير معاش الضمان الاجتماعي. تمنح مساعدات الضمان الاجتماعي مرة كل سنتين إذا كان المتقدم يحصل على دخل آخر غير معاش الضمان. يستطيع الشخص الأعزب الحصول على المساعدة المقطوعة إذا كان دخله الشهري لا يزيد 3000 ريال سعودي. يستطيع المواطن السعودي المتزوج الحصول على إعانات وزارة الموارد البشرية إذا كان دخله الشهري لا يزيد عن 8640 ريال سعودي.

رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها على الإنترنت رابط المساعدة المقطوعة، حتى تخفف على المواطنين معاناة الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، والتي تنتشر في جميع ربوع المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسجيل جميع البيانات الخاص بالمتقدم على رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي الموجود على موقع الوزارة، كما تتميز عملية التسجيل إلكترونياً بأن جميع البيانات تكون محفوظة، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت إذا حصل اعتراض على عملية الصرف.

طريقة تقديم اعتراض واستعجال المساعدة المقطوعة 1443

حددت وزارة الموارد البشرية خطوات عمل اعتراض واستعجال للمساعدات المقطوعة وهى كما يأتي:-