طريقة التقديم على منح الأراضي 1443 المجانية عبر sakani.sa بوابة سكني السعودية وشروط التقديم 

طريقة التقديم على منح الأراضي 1443 بالتزامن مع اعلان وزارة الاسكان السعودية خلال الفترة الأخيرة عن بداية عملية التسجيل في الحصول على منح الأراضي المجانية 1443، وهي المنح التي يتم تقديمها للفئات المستحقة في المملكة العربية السعودية تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط، فقد ازدادت عمليات البحث بشكلٍ كبير من قبل الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للتعرف على كيفية التقديم إلكترونيا على منح الأراضي السكنية 1443 في السعودية وما هي الفئات المستحقة لذلك، لذلك نستعرض من خلال هذا المقال تفاصيل طريقة التقديم إلكترونيا في منح الأراضي السكنية 1443 في السعودية والتعرف على أهم الشروط والضوابط المطلوبة.

طريقة التقديم على منح الأراضي 1443

يمكن إجراء التقديم إلكترونيا بسهولة على منح الأراضي المجانية المطروحة من قبل وزارة بسهولة وذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات.

اولا في البداية يتم التوجه الى منصة سكني الالكترونية .

اختيار تسجيل الدخول إلى المنصة ن خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتطلب من المستخدم إدخال بعض المعلومات مثل تاريخ الميلاد ورقمي الهوية الوطنية.

من الضروري ان يتأكد المتقدم بأنه مؤهل للتقديم على منحة الأراضي المجانية.

عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام عبر المنصة.

يجب الإجابة عن الأسئلة الموجودة مثل سؤال ما هو سكني الحالي.

بعد الاجابة عن كافة الأسئلة سوف تظهر رسالة تتضمن أهلية المتقدم للحصول على المنحة من عدمه.

شروط منح الأراضي المجانية السعودية

من أهم الشروط والضوابط اللازمة للتقديم في منح الأراضي المجانية بالسعودية ما يلي.