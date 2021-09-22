رابط نتائج السجون القبول النهائي 1443 نساء رتبة جندي المقبولين بالمديرية العامة للسجون أبشر

نتائج السجون القبول النهائي 1443 ، ما زلنا نتابع معكم تقديم ورصد كافة الأخبار والتفاصيل فيما يتعلق بإعلان نتائج قبول السجون جندي نساء ، حيث أعلنت المديرية العامة للسجون متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول للنساء رتبة جندي ، وذلك عبر موقع أبشر للتوظيف، ومن خلال الرابط المرفق أدناه يُمكنكم الإطلاع على نتائج السجون القبول النهائي 1443 جندي نساء 1443 ، كما سنوفر لكم التفاصيل الهامة حول الإعلان المسبق حول فتح التقديم على وظائف الإدارة العامة للسجون.

نتائج السجون القبول النهائي 1443

نتائج السجون القبول النهائي 1443 ، كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت فتح باب التسجيل والقبول على وظائف المديرية العامة للسجون على رتبة جندي وجندي أول للنساء، وذلك وفقاً لشروط وضوابط يجب أن تتوافر فيمن ترغب بالتقديم، والتي تتمثل في التالي:

يُشترط أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

يُشترط أن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة الشرف والأمانة ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية.

يُشترط أن تكون لديها هوية وطنية مستقله.

يُشترط أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

يُشترط أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة مراحل القبول.

يُشترط أن لا يقل طول المتقدمة عن (164) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

يُشترط أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

يُشترط لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.

يُشترط اجتياز اختبارات القبول التي تحددها السجون.

يُشترط الموافقة على التدريب حتى ولو خارج المدينة التي تعمل بها.

يُشترط سوف تخضع المتقدمة لدورة أكاديمية تخصصية في أعمال السجون قبل العمل واجتيازها لتلك الدورة يعتبر شرط أساسي من شروط القبول والتعيين.

يُشترط تلتزم المتقدمة العمل بعد تعيينها بالمدة المقررة نظاماً في أي منطقة أو محافظة بالمملكة مهما كانت الظروف وفقاً لمصلحة العمل.

رابط نتائج السجون 1443 نساء

فيما أكدت المديرية العامة للسجون ، أنه يُمكن الاستعلام عن نتائج السجون القبول النهائي 1443 نساء جندي والتعرف على طلبات وإجراءات القبول عبر بوابة أبشر للتوظيف من خلال الرابط التالي: https://jobs.sa، هذا وسنتابع معكم رصد وتقديم المزيد فيما يخص نتائج السجون 1443 نساء جندي – جندي أول ، حيث سيتم الإعلان بشكل عن نتائج السجون القبول النهائي جندي أول خلال الفترة المقبلة.