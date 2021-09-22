عروض اليوم الوطني للسيارات 2021 والقسط الأول بعد 91 يوم والدفعة الأولى 91 ريال

عروض اليوم الوطني للسيارات السعودية داخل المملكة، فاليوم هو يوم الاحتفال بالعيد الوطني السعودي، والذي يحدث في اليوم 23 من شهر سبتمبر، للاحتفال باليوم السعودي الوطني لتوحيد المملكة، وقد أصبح أجازة رسمية للدولة، وقد تم الموافقة على ذلك ولكن إذا كان يوم 23 وافق يوم الجمعة فيعوض الاحتفال في اليوم الذي قبله وذلك على أنه يكون يوم الخميس، أما إذا كان وافق يوم 23 يوم السبت فيتم الاحتفال يوم الأحد، ولكن في هذه السنة الميلادية 2021 وافق يوم الخميس، وعلى ذلك فأن الاحتفال به غداً، وذلك يعود للملك المؤسس عبد العزيز الذي أصدر ذلك القرار.

عروض اليوم الوطني

يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي على مدار الأيام الماضية، بدون كفيل قسط 800 ريال واحصل على سيارة موديل 2022 بدون دفعة أولى، ويكون اليوم 23 من الشهر هو أخر يوم من الاحتفالات التي تم أقامتها طوال تلك الفترة، ويشمل الألعاب النارية، والمهرجانات الغنائية، والعروض، 900 ريال واحصل على سيارة هيونداي بالتقسيط، وأيضاً تقديم عروض جميع الخدمات الموجودة داخل المملكة، وعروض المطاعم وعروض وتخفيضات على أجهزة اللاب توب وعروض على عيادات الأسنان، وأيضاً عروض على السيارات ومنها عروض التمويل الشخصي وعروض السيارات من البنوك المحلية كبنك الرياض وبنك الراجحي لعروض السيارات، والتي تتميز بتقديم تخفيضات هائلة وعروض جديدة ومتنوعة بالاحتفال الضخم باليوم الوطني للسعودية.

عروض السيارات لليوم السعودي

بنوك وشركات داخل المملكة العربية السعودية تقدم أفضل العروض المجانية والتخفيضات الهائلة على عروض السيارات، ومنها المتحدة للسيارات توفر لك تخفيضات للسيارات جيب ودودج بدفعة أولى 91 ريال سعودي، أو دفع الدفعة الأولى 0.91% ريال سعودي، وشركة الوعلان قامت بعرض سيارة جيلي بدفع القسط الأول بعد 91 يوماً أو دفعة الدفعة الأولى 91 ريال، أو 30% كدفعة أخيرة، أو 1% رسوم إدارية، كما أن سيارات سوزوكي كان لها عرض خاص للاحتفال باليوم الوطني 91، وهو من التيسير للسيارات بدفع القسط الأول بعد 91 يوم أو دفعة الدفعة الأولى 91 ريال، لسيارات ارتيجا وجمني 2022، ويقدم العسائي للسيارات أفضل أنواع السيارات الميتسوبيشي بأقل قسط شهري وأخر موديل، وسيارات كاديلاك برسوم إدارية 91 ريال سعودي، وسيارات فيات، وعروض على سيارات شيفرولية من التوكيلات العالمية 0% دفعة أولى، 0% رسوم إدارية، و 40% دفعة أخيرة.