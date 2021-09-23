نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد للرجال والنساء بالقوات المسلحة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث في هذه الآونة على موعد تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد بالقوات المسلحة، خاصةً بعد إعلان الإدارة العامة للقبول بالتجنيد الموحد عن فتح باب التقديم في التجنيد بالقوات المسلحة المرحلة التاسعة، والتقديم متاح للجنسين من الرجال والنساء، وذلك من خلال تسجيل دخول بوابة التجنيد الموحد وتعبئة نموذج الطلب، ولكن مع مراعاة شروط القبول في التجنيد الموحد القوات المسلحة، وتوفر المؤهلات العلمية المطلوبة كما حددتها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى الالتزام بالمواعيد المتاحة للتقديم

موعد تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد

أعلنت وزَارة الدفاع متمثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد في القوات المسلحة عن فتح باب تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد للنساء والرجال على حدٍ سواء في المواعيد المحددة، لأن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يعرض صاحبه لعدم النظر إلى طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة؛ حيث أنه من المقرر أن يتم البدء في التقديم في الثامن عشر من شهر ربيع أول، على رتبة جندي وحتى رقيب، لذلك فعلى من يجد في نفسه شروط التقديم يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة في نموذج التقديم عبر رابط بوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa.

شروط التجنيد الموحد بالقوات المسلحة

أعلنت الدفاع السعودية عن شروط التقديم في التجنيد الموحد بالقوات المسلحة للنساء والرجال، وأكدت على ضرورة توافر الشروط مجتمعة في المتقدمين، وفي حالة عدم استيفاء الشروط يتم استبعاد المتقدم، وفيما يلي الشروط بالتفصيل كما جاءت في نص الإعلان:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ، ولكن فيما عدا من نشأ خارج المملكة مع الوالدين لتأدية الخدمة.

أن تكون بطاقة الهوية سارية ومستقلة.

ألا يكون قد فصل من الخدمة العسكرية أو أحد القطاعات العسكرية “بالنسبة للرجال”.

أن يتمتع المتقدم أو المتقدمة باللياقة البدنية.

أن يكون هناك تناسق في الوزن والطول، بحيث لا يقل عن 155 سم للإناث، ولا يقل عن 160 سم للرجال.

ألا تكون موظفة بأحد القطاعات الحكومية “بالنسبة للنساء”.

اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

أن يتوافر المؤهلات العلمية المطلوبة طبقًا للائحة التنفيذية

ألا يقل العمر عن 17 عام بالنسبة للرجال، ولا يقل عن 21 لنساء.

ألا يزيد العمر عن 40 عام بالنسبة للمتقدمين على التجنيد العام بالقوات المسلحة من الرجال والنساء.

فروع القوات المسلحة

يشمل التقديم على التجنيد الموحد بالقوات المسلحة العديد من الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة، وهم كالتالي:

القوات البرية الملكية السعودية.

القوات الجوية الملكية السعودية.

الإدارة العامة للخدمات الطبية.

قوات الدفاع الملكي.

القوات البحرية الملكية السعودية.

قيادة القوات المشتركة.

قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية.

في النهاية نكون تعرفنا على شروط وموعد تقديم التجنيد الموحد وزارة الدفاع عبر بوابة وزارة الدفاع للتجنيد الموحد.