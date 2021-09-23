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عمر شويل - جدة كيفية الحصول على الجداول من خلال منصة مدرستي 1443، من الأسئلة التي تطرحها الكثير من الأمهات في المملكة السعودية. وذلك كان بعد بداية الدراسة خلال أيام قليلة. حيث توجد بعض التغييرات في الجدول على حسب حضور المعلم في الأوقات التي يتواجد فيها. وفي المقال التالي نتعرف على الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع.

كيفية الحصول على الجداول من خلال منصة مدرستي 1443

تقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل على توفير الكثير من الخدمات التي تتناسب الطلاب وأولياء الأمور، حيث توفر الوزارة منصة مدرستي. حيث تقدم المنصة الكثير من الخدمات، على سبيل المثال:

في البداية، يمكن للطالب أن يقوم بالتحكم بجداول الحصص، وذلك من خلال قائمة التحكم الخاصة بالطالب.

بالإضافة إلى أن الطالب يتمكن من التعرف على المناهج الخاصة بالطالب.

كما يمكن للطالب أن يكون ينضم إلى الفصول الدراسية بسهولة، وذلك من خلال الضغط على زر “الحضور”.

ومن جانب آخر، يتمكن الطالب من تحميل الجداول الدراسية بنسخة PDF، وذلك حتى يمكن متابعة الدروس.

كيف يتم حضور الحصص الافتراضية على “مدرستي”؟

بعد التعرف على كيفية الحصول على الجداول من خلال منصة مدرستي 1443. يمكننا التعرف على طريقة حضور الحصص الإلكترونية، ويكون من خلال:

يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لـ منصة مدرستي.

بعد ذلك، يقوم الطالب بإدخال كل من الاسم، وكلمة المرور الخاصة به.

يقوم الطالب بالضغط على الصفحة الرئيسية، حيث تظهر بها قائمة رئيسية منسدلة كبيرة.

على الطالب أن يقوم بإختيار “قائمة التحكم” الخاصة بالطالب، والتي تتواجد في القائمة الرئيسية.

بعد ذلك، يقوم الطالب بالضغط على زر “جدولي”، حيث يتم تحويل الطالب إلى الحصص الافتراضية المتوفرة.

يقوم الطالب بالضغط على زر “الإنضمام”، حيث يقوم المعلم بالموافقة على انضمام الطالب إلى المجموعة الدراسية.

خدمات منصة مدرستي التعليمية

هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي، ومن بينها:

توفر المنصة بعض النسخ الإلكترونية للمناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية.

بالإضافة إلى أن هذه المنصة تقوم على مساعدة الطلاب على حل الواجب، كما يقومون بمراجعتها مع الطلاب.

إلى جانب ذلك، توفر المنصة الكثير من النشاطات المشتركة بين الطلاب، حتى تثير روح المنافسة بين الطلاب.

ومن جانب آخر، يتم تقديم الحلول النموذجية إلى الطلاب، في الاختبارات التي يقوم بها الطلاب.

وفي الختام، نكون قد تعرفنا على كيفية الحصول على الجداول من خلال منصة مدرستي، والخدمات التعليمية التي تقدمها منصة مدرستي.