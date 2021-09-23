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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل الكتب المدرسية الإلكترونية في السعودية 1443 في المقال التالي
طريقة تحميل الكتب المدرسية الإلكترونية السعودية، قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بإتاحة خاصية تحميل الكتب المدرسية إلكترونيًا للطلاب لجميع المناهج والمواد الدراسية على أن يحصل كل طالب على نسخته الخاصة به وقد سهلت من خطوات تحميل الكتب المدرسية الإلكترونية لطلاب جميع المراحل التعليمية في السعودية من خلال موقعها الرسمي تابعوا معنا لمعرفة خطوات تحميل الكتب المدرسية من السعودية.
تسجيل الدخول في بوابة عين التعليمية
خصصت وزارة التربية والتعليم منصة عين التعليمية من أجل تحميل الكتب الدراسية التي يرغب الطلاب بها في صورة إلكترونية لهذا يجب أن يمتلك الطالب لحساب شخصي أولًا على منصة عين التعليمية ويتم إنشاء حساب في منصة عين كالتالي:
- قم بالضغط على رابط منصة عين الإلكترونية
- اضغط على زر الدخول في المنصة واختر مستخدم جديد.
- يتم كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة من أجل إتمام عملية التسجيل في المنصة.
- قم بتسجيل بريدك الإلكتروني الشخصي وكتابة كود التحقق في الحقل الخاص به.
- ومن ثم اضغط على زر التسجيل وانتقل إلى بريدك الإلكتروني لكي تحصل على كلمة سرك الجديدة لتبدأ في تفعيل حساب منصة عين التعليمية.
طريقة تحميل الكتب المدرسية إلكترونيًا
يمكن لأي طالب في أي مرحلة تعليمية في السعودية أن يقوم بتحميل كتب المواد الدراسية المقررة عليه من خلال اتباع الخطوات القادمة:
- من خلال رابط منصة عين التعليمية
يتم تسجيل الدخول بالحساب الشخصي للطالب في المنصة.
- ومن ثم قم باختيار زر تحميل الكتب وتحديد نوعية التعليم بعد ذلك ويلي ذلك اختيار تبويب عام.
- قم بتحديد مرحلتك الدراسية وصفك الدراسي المسجل به لتحديد الكتب الدراسية المخصصة لهذه المرحلة.
- وبعد ذلك قم باختيار الفصل الدراسي هل هو الأول أن الثاني وتحديد المادة الدراسية التي تريد تحميلها.
- وبعد الانتهاء من تلك الخطوات قم في النهاية بالضغط على تحميل لكي يتم تحميل الكتاب لتحصل على نسختك الإلكترونية من الكتاب.
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