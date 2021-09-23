بدون كفيل بهامش ربح منافس ميسر السداد للسعوديين والمقيمين قرضك من البنك العربي الوطني

يبحث الكثير من السعوديين والمقيمين عن البنوك التي تقدم قروض ميسرة وبشروط بسيطة سهلة السداد حيث كان البنك العربي الوطني من اول البنوك التي تقدم تمويل شخصي بدون كفيل من ميسر للغاية يشمل السعوديين والمقيمين، لا يشترط وجود ضمانات للحصول على المال مع سهولة السداد بأطول فترة ممكنة تصل إلى 5 سنوات بأقساط تناسب الدخل الشهري للعميل مع إحتساب الالتزامات من أجل عدم التعثر، ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي الوطني هو إحدى البنوك المحلية (الحكومية) المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي مما يضمن حقوقك وتطمئن عند طلب القرض من ناحية أنه مجاز من هيئة الرقابة الشرعية أي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية، و يعد من أفضل البنوك للتمويل في المملكة وأكثر أنواع المنتجات التي يبحث عنها العميل بشروط ومستندات بسيطة موحدة للنساء والرجال والمتقاعدين، وكان البنك العربي الوطني من أوائل البنوك التي بادرت بطرح تمويلات مالية مختلفة، ومتنوعة تساعد المواطنين على اجتياز ازماتهم المالية وكذلك الشباب في توفير

طريقة الحصول على قرض بدون ضمانات البنك العربي:

يجب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة الآتية:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية. خطاب تعريف بالراتب يشمل الدخل والبدلات إن وجدت والمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل. خطاب موثق من جهة العمل بالموافقة على تحويل الراتب عبر نظام سريع.

شروط تمويل بدون كفيل من البنك العربي الوطني:

لابد أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وقت سداد آخر قسط. يجب أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة. فتح حساب جاري في البنك العربي الوطني. يشترط تحويل الراتب إلى البنك.

مميزات تمويل البنك العربي الوطني:

من المزايا العديدة لقرض البنك العربي الوطني المزايا التالية:

سهولة وسرعة الإجراءات. قرض بدون كفيل يشمل السعوديين والمقيمين رجال ونساء ومتقاعدين. هامش الربح مميز بجانب توفير أعلى مبلغ للقرض. إمكانية الحصول على قرض إضافي (إعادة التمويل) وذلك بعد سداد 20% من الأقساط. أفضل قرض ميسر في السعودية. يمكن للعميل تأجيل أو 3 أو 6 أقساط. متاح قرض سيارة بدون كفيل. فترة السداد مرنة تصل حتى 5 سنوات.

رابط الموقع الخاص بالبنك العربي الوطني:

التقديم إلكترويناً عبر الموقع الالكتروني للبنك العربي الوطني تعبئة نموذج الطلب مع رفع المستندات المطلوبة كما وضحناها سابقا ، ويمكنك الاتصال على رقم البنك 8001244141 للاستفسارات.