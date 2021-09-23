عروض اليوم الوطني السعودي من الراجحي استرداد 91% نقدي عند استخدام بطاقة الائتمانية

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي من الراجحي، تزامنا مع احتفال المملكة العربية السعودية، يقدم البنك استرداد 91% نقدي عند استعمال البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع، ضمن عروض الراجحي الفورية المستمرة التي لا حصر لها، سواء على المنتجات والمستلزمات والأغذية فضلاً عن عروض السيارات..وغيرها، وسط احتفالات البلاد بكافة المتاجر والمطاعم والمقاهي، محلات الملابس وغيرها، وذلك بتقديم خصومات هائلة للشعب تعبيراً عن فرحتهم بهذا اليوم الذي ينتظره كل من يعيش على أرض البلاد.

فعاليات اليوم الوطني

كما ذكرنا أن هذا اليوم مميز للغاية، فيه يقوم كل متجر أو بنك أو علامة تجارية محلية وعالمية بتقديم أفضل الخصومات على المبيعات لديها، منها عروض مطاعم اليوم الوطني 91 ، حيث تشهد سماء مدينة الرياض أضخم “عرض جوي” عبارة عن عروض طيران مدني وعسكري معاً بطائرات احتفالية في أجواء مليئة بالأضواء والأنوار بألوان تغمر المملكة، والاحتفال بعروض موسيقية وعسكرية وإطلاق الألعاب النارية، علاوة على ذلك إطلاق الألعاب الترفيهية المميزة في عدة مناطق السعودية، وهذا يرجع لنا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1351هـ بتوحيد المملكة.

عروض اليوم الوطني السعودي من الراجحي

قدم بنك الراجحي عروض كثيرة منها القروض الشخصية أو السيارات بمناسبة اليوم الوطني. وذلك على استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع استرداد 91% نقداً “كاش باك” تشمل كافة المطاعم والمقاهي،

وهذا وفق لمجموعة من الشروط والضوابط من أجل الاستفادة بالعرض:-

يبدأ من 23 سبتمبر 2021 م وحتى 25 من نفس الشهر أي 3 أيام متتالية.

يسري العرض على عملاء بنك الراجحي للبطاقة الائتمانية مسبقة الدفع فقط.

تستطيع استعادة النقود من المطاعم أو المقاهي من أول يوم علماً بأن هذا العرض غير ساري على طلبات التوصيل.

كل عميل له الاستفادة من الخصم مرة واحدة خلال الثلاثة أيام للحملة بقيمة 91 ريالا كحد أقصى لكل عميل وكل بطاقة ائتمانية.

يحق للبنك التغيير أو التعديل في سياسة الشروط والأحكام، واختيار العملاء الذين لهم التقدير للحصول على ذلك.

هذا العرض لا يشمل عمليات السحب وتحويل الأموال.

سوف يتم إضافة المبلغ المسترد على البطاقة الائتمانية في غضون 15 يوماً من انتهاء عرض اليوم الوطني من الراجحي.

شعار اليوم الوطني السعودي الـ91 مع تفاعل الهاشتاج #هي_لنا_دار التي دشنها الكثير على مواقع التواصل وتويتر.