الشروط المطلوبة للتقاعد المبكر في السعودية وحالات إيقاف الراتب وتسوية المكافئة

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عمر شويل - جدة الشروط المطلوبة للتقاعد المبكر في السعودية وحالات إيقاف الراتب. يريد العديد من الأشخاص ترك العمل في سن مبكر لأسباب مرضيه، أو غيرها. وهو ما يسمى بالتقاعد، وهو الأمر الذي وافقت عليه الحكومة السعودية مؤخرا وذلك بحثا منها للصالح العام. ولكن بعدة شروط. ونحن في هذا المقال سنعرض أهم هذه الشروط.

الشروط المطلوبة للتقاعد المبكر في السعودية

هناك عدة شروط يجب أن تكون لدى الشخص المقبل على التقاعد المبكر في المملكة. وذلك حتي يتم قبول طلبه بالتقاعد، وأهم هذه الشروط:

أن تكون المدة التي قضاها الموظف في عمله لا تقل عن عشرين عاما على الأقل.

أن يحصل العامل على الموافقة بالتقاعد المبكر من الجهة التي يعمل بها.

يتم القاعد المبكر لمن تعرض لإصابة في العمل، أو من أُصيب بمرض يمنعه من العمل.

ألا يتم حساب الراتب المقطوع من ضمن الأغراض الخاصة بالتقاعد المبكر.

أن تكون الفترة التي قضاها العامل في العمل لا يشملها انقطاعات أو أجازات، وأن تكون مدة صافية قانون العمل السعودي للوافدين

الشروط المطلوبة للتقاعد المبكر ثانيا حالات إيقاف راتب التقاعد المبكر

وفقا للهيئة العامة للتقاعد فقد أوضحت أن هناك حالات يجب أن يتم فيها إيقاف راتب التقاعد المبكر. والتي تتمثل في الأتي :

أن يكون المتقاعد قائم بشغل احدي المراتب في الميزانية العامة للدولة.

استحقاق معاش تقاعد أكبر من الذي يقوم بتقاضاه.

أسباب الحرمان من المعاش التقاعدي

كما أنه يوجد بعض الأسباب التي تؤدي إلى الحرمان من الحصول على المعاش التقاعدي وهي:

أن يكون لدي المتقاعد جنسية أخرى غير الجنسية السعودية، وفي هذه الحالة يتم حرمانه من المعاش التقاعدي.

لا يسري هذا الشرط على الزوجة، حتي وإن كانت غير سعودية. فالأهم هنا والأصل هو الزوج العامل، وليست الزوجة. وفي هذه الحالة تتقاضي الزوجة المعاش التقاعدي كاملا في حالة وفاة زوجها السعودي.

حالات يتم فيها رفض التقاعد المبكر

حيث إنه كما قمنا بعرض التقاعد المبكر في السعودية والحالات التي يتم بها إيقاف الراتب. سوف نقوم الآن أيضاً بعرض الحالات التي يحدث فيها عدم الموافقة على التقاعد المبكر. ويمكننا ذكر هذه الحالات كما يلي:

في حالة عدم كون الموظف سعودي الجنسية وله جنسية أخري غير الجنسية السعودية.

وكذلك في حالة أن يكون الموظف المتقدم للتقاعد يعمل داخل الميزانية العامة للدولة.

كما إنه يتم الرفض إذا كان الموظف سوف يتقاضي معاش تقاعدي أكبر من الراتب الأساسي الخاص به.

حالات التقاعد المبكر في السعودية

فقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوضيح الحالات التي يسمح فيها بتنفيذ القرار بالتقاعد المبكر وأهم هذه الحالات هي :

التقاعد قبل سن المعاش : ويتم تطبيقه على الموظفين الذين مر على عملهم بالوظيفة ثلاثين عاما للموظفين، وخمسة وعشرين عاما بالنسبة للموظفات، وفي هذه الحالة يتم خصم 5٪ من القيمة الأساسية لراتب المعاش إذا كان السن يزيد عن سن المعاش الذي تم تحديده.

التقاعد قبل السن المستهدف : وهنا أيضا يتم تطبيق علي من مر ثلاثين عاما علي استلامه للعمل بالنسبة للموظفين، وخمسة وعشرين عامة بالنسبة للموظفات، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة2٪ من القيمة الأساسية لراتب التقاعد إذا زاد السن عن سن المعاش الذي تم تحديده.

ولا يسري هذا القانون على الزوجة الأجنبية ذات الأصل الأجنبي، أو التي حصلت على الجنسية الأخري من زوجها أهم القرارات الملكية الجديدة 1442 والسماح بإصدار الإقامات ربع سنويا

طريقة تسوية الماكفئات بعد التقاعد

في حالة عدم توافر في الموظف حالات الاستحقاق للمعاش التقاعد عند انتهاء الخدمة الموظف، فسوف يتم إعطاء الموظف مكافأة ويتم صرفها لمرة واحدة فقط، والطريقة لتسوية المكافئات هي كما يلي: