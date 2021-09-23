50,000 ريال تمويل إمكان الراجحي بدون كفيل غارم وبلا تحويل للراتب بالتقسيط

50,000 ريال سعودي تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي حيث تقدم شركة إمكان في المملكة العربية السعودية عرض تمويل ميسر متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل السعودية لعام ١٤٤٣ هجرياً حيث يمتاز التمويل بالعديد من المميزات التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وغيرها من المزايا الهامة ولكن يجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل ويتم التقديم عبر الأونلاين للحصول على عرض تمويل ميسر بدون موافقة الكفيل ويمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة بالتقسيط لجميع العملاء حتى أربعة وعشرون شهر داخل أراضي السعودية عبر شركة إمكان للتمويل.

أهم الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة لدى شركة إمكان للتمويل

يجب توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً عند طلب تمويل شركة إمكان المقدم من مصرف الراجحي وذلك من أجل توفير كافة المزايا التمويلية المتعددة ومن ضمن تلك الشروط والضوابط توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل عبر إمكان للتمويل وإليكم التفاصيل والشروط كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط التمويل أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية مع تحديد العنوان الوطني.

إمكان للتمويل يحتاج عدم التعثر لدى تقرير سمه السعودي عند التقديم الإلكتروني عليه.

شركة إمكان للتمويل تطلب فتح حساب بنكي جديد في مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

تطلب شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر عشرون عام فأكثر من ذلك لعام ١٤٤٣ هجرياً.

مميزات برنامج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة

برنامج تمويل شركة إمكان في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً يوفر مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بشرط توفير كافة الضوابط والأحكام المطلوبة ومنها توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي وذلك من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل شركة إمكان في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل لجميع العملاء السعوديين في جميع البنوك السعودية وإليكم جميع المميزات التمويلية كما يلي بكافة التفاصيل: