نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط هافال h6 بريميوم 2022 بـ600 ريال عروض اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل حلول موعد اليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر من كل عام انطلق عروض هافال h6 بريميوم موديل 2022 لتأتي ضمن سلسلة عروض اليوم الوطني التي تبدأ على مدى أسبوع كامل وليس في اليوم الوطني السعودي فقط حيث تبدأ العديد من المتاجر والمراكز التجارية في تقديم العروض والتخفيضات وعلى نفس المنوال تشارك معارض ووكلاء السيارات في تقديم عروض تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء.

عروض هافال السعودية

أطلقت شركة هافال السعودية عروض اليوم الوطني حيث أتاحت السحب على واحدة من 3 سيارات هافال جوليان في اليوم الوطني من خلال الشروط التالية :

تبدأ المسابقة من تاريخ 2021-09-19 وتنتهي بتاريخ 2021-09-30 .

يجب متابعة حساب هافال على تويتر.

الرد على تغريدة المسابقة بكلمة تمثل الشعب السعودي.

التسجيل من خلال موقع إي كوبون في هافال السعودية .

سعر هافال اتش 6 بريميوم موديل 2022

كما يقدم وكيل هافال في السعودية عروض تخفيض على الشراء النقدي لسيارة هافال اتش 6 موديل 2022 بقيمة ألف ريال تقريبا حيث بلغ السعر قبل التخفيض 89.900 ريال وبعد التخفيض وصل سعر هافال اتش 6 إلى 88 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ليصبح حوالي 102 ألف ريال مع اضافة الضريبة.

تقسيط هافال h6 بريميوم 2022

هناك نمطين من أنماط عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية ، الأول وهو التقسيط بدون مقدم وفي هذه الحالة سيكون على العميل سداد نسبة 40 % من السعر عند نهاية التقسيط كدفعة تملك وننصح هنا أن يتم سداد ضريبة القيمة المضافة مقدمًا حوال 10 آلاف ريال ويتم تقسيط الباقي على 6 شهر بحيث تكون الدفعة الأخيرة في حدود 40 ألف ريال والأقساط ستكون أعلى بقليل من 700 ريال.

أما الحالة الثانية فهي تقسيط مع دفعة مقدمة كبيرة وهذه الطريقة تمتاز بأن سعر السيارة فيها يكون أقل من الطريقة السابقة حيث يخصم المبلغ المدفوع من الثمن والباقي يتم تقسيطه على 60 شهرًا أو أقل بحسب قيمة القسط.

فمثلا لو دفع المشتري 50 % من الثمن وقام بتقسيط الباقي والذي سيكون في حدود 44 ألف ريال سيكون القسط الشهري في حدود 600 إلى 650 ريال في الشهر بعد سداد قيمة الضريبة المضافة .