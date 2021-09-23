نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في خدمة سلامة الدفاع المدني موقع سلامة للتراخيص.. كيف اسوي ترخيص الدفاع المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في خدمة سلامة الدفاع المدني موقع سلامة للتراخيص ، هو ما يرغب في معرفته الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك من حيث طريقة التسجيل في سلامة الدفاع المدني ، وكيفية الحصول على ترخيص الدفاع المدني، كل ذلك سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة، ومن خلال متابعتنا المستمرة وجدنا أن الكثير يطرح العديد من التساؤلات فيما يخص هذا الشأن وكان التساؤل الأبرز والأهم كيف اسوي ترخيص الدفاع المدني. وخما هي خطوات التسجيل في سلامة.

التسجيل في خدمة سلامة الدفاع المدني

التسجيل في خدمة سلامة الدفاع المدني ، قبل أن نتعرف على الطريقة الصحيحة للدخول عبر موقع سلامة للتراخيص والخطوات اللازمة للحصول على تصريح عبر بوابة سلامة الدفاع المدني نتعرف سوياً على هذه الخدمة الإلكترونية التي أصبحت من الخدمات الهامة والتي لا غنى عنها في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية.

خدمة سلامة الدفاع المدني هي عبارة عن خدمة إلكترونية تعمل على استخراج تراخيص السلامة المرورية. وكذا الإطلاع على المكان المراد تشغيله بهدف تحقيق السلامة التي وضعتها وزارة الدفاع المدني السعودي، وقد خصصت وزارة الدفاع المدني العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعمل بالتسهيل على المواطنين المستثمرين لتحقيق مستوى من السلامة بجميع المنشآت في المملكة العربية السعودية، مثل المنشآت التجارية وشركات تركيب المصاعد، والخدمات الفنية.

موقع سلامة للتراخيص

وقبل استعراض خطوات التسجيل في خدمة سلامة الدفاع المدني ، فقد دعت وزارة الدفاع المدني السعودي لضرورة إنشاء حساب للدخول عبر بوابة سلامة. وذلك من أجل إمكانية الاستفادة من الخدمات المتاحة والتي تتمثل في: إصدار شهادات تركيب أدوات السلامة، والتقارير الفنية – رفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر – إصدار فوري لتراخيص الأنشطة المتعددة – نقل ملكية ترخيص – تجديد أو إلغاء ترخيص الدفاع المدني للمؤسسات.

خطوات التسجيل في خدمة سلامة

نرفق لكم الآن فيديو يوضح طريقة التسجيل في خدمة سلامة الدفاع المدني ، كما سنكتب أدناه خطوات التسجيل في سلامة من خلال الدخول عبر موقع سلامة للتراخيص وإمكانية إنشاء حساب للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة. والتي تم توضيحها أعلاه.

الدخول عبر بوابة سلامة من خلال ( رابط موقع سلامة للتراخيص ).

اختيار أيقونة تسجيل جديد – اختيار أيقونة مقدم طلب ترخيص السلامة.

اختيار سجل كمقدم طلب – اختيار نوع المنشأة، ونوع هوية المالك.

كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم على زر تحقق – كتابة معلومات عن مسؤول المنشأة.

ادخل اسم المستخدم، ورقم الجوال، والبريد – ثم وافق على الشروط والأحكام.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم رابط التسجيل في خدمة سلامة الدفاع المدني ، وتوضيح خطوات التسجيل في سلامة من خلال فيديو توضيحي يشرح بالتفصيل الإجابة على تساؤلات الكثير حول كيف اسوي ترخيص الدفاع المدني ، بالإضافة إلى كيفي إنشاء حساب جديد عبر موقع سلامة للتراخيص. وسوف نتابع معكم تقديم المزيد فيما يخص الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.