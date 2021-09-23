نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتزايد معدلات البحث عن كيفية استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب من الجمهور السعودي على محرك البحث “جوجل” بشكل شهري، وقد وفرت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم المواطن السعودي والمقيمين بالمملكة، ومن أبرز هذه الخدمات التي يبحث عنها المواطنون خدمة الإستعلام عن فاتورة المياه بشكل إلكتروني بدلاً من الذهاب إلى مقرات وفروع الشركة المنتشرة في محافظات المملكة توفيراً للوقت والجهد، ونحن نهتم بتوضيح كل الخدمات الحكومية التي يبحث عنها الجمهور السعودي ولذلك نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية، فإلى نص المقال.

استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب

لا بد من قيامك ببعض الخطوات اللازمة للإستعلام عن فاتورة المياه الخاصة بك، فقط اتبع الخطوات الآتية بالتفصيل كالتالي:

أولاً يتوجب عليك الدخول إلى موقع شركة المياه الوطنية الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً يطلب الموقع منك تسجيل الدخول بكتابة بياناتك وصورة العداد.

ثالثاً ابحث عن قائمة الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمة الإستعلام عن فاتورة المياه.

رابعاً ادخل رقم الحساب الخاص بك ورمز التحقق.

وأخيراً ستظهر لك كافة بيانات فاتورتك والمبلغ المستحق وإمكانية دفعه إلكترونياً.

معرفة فاتورة المياه برقم العداد

يُمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة معرفة قيمة فاتورة المياه الخاصة بهم بإستخدام رقم العداد، ولمعرفة الفاتورة يجب دخول موقع شركة المياه واتباع الآتي:

ينبغي عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياة الوطنية.

ثم ابحث عن خدمة الإستعلام عن فاتورة المياه.

وبعد ذلك اضف رقم العداد الخاص بك واضغط استعلام.

وأخيراً ستظهر لك كافة التفاصيل عن فاتورتك.

وهكذا نكون قد أتممنا كافة الخطوات اللازمة لعملية الإستعلام عن فاتورة المياه

الإستعلام عن الفاتورة بالإسم

نحرص على إحاطتكم علماً بكل الطرق الإلكترونية للإستعلام عن الفاتورة الخاصة بكم للتسهيل عليكم وتوفير الوقت والجهد، ونوضح لكم خطوات الإستعلام عن فاتورة المياه بالإسم فقط كالتالي:

أولاً على المستعلم الدخول إلى موقع شركة المياه الإلكتروني.

ثم قم بإختيار خدمة الإستعلام عن الفاتورة بالإسم فقط من قائمة الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك قم بإدخال بيانات اسمك ورقم حسابك الشخصي.

وأخيراً ستظهر لك قيمة الفاتورة الخاصة بك.

نتمنى ونرجو أننا نكون كتبنا مقال مفصل ومميز بشأن هذا الموضوع الهام عن فاتورة المياه وكيفية الإستعلام عنها بطرق إلكترونية عديدة من خلال الموقع الرسمي للشركة، ولأي سؤال أو استفسار من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل بكل الأسئلة التي تود السؤال عنها، وسوف نقوم بالرد عليها جميعا في أقرب وقت ممكن خلال ساعات قليلة