نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط الجوية السعودية تحتفل بشكل استثنائي باليوم الاستثنائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطوط الجوية السعودية تحتفل بأسلوبها الخاص باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عن طريق عدة قرارات للاحتفال باليوم العظيم يوم توحيد المملكة العربية السعودية الموافق 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اصدر فيه الملك عبد العزيز رحمة الله أمراً ملكياً بتغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى اسمها الحالي وهو المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية السعودية من اقدم خطوط الطيران في المنطقة العربية وتحتل مركزا متميزا في تصنيف خطوط طيران دول العالم وحاصلة على تصنيف 5 نجوم واحدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوى وتأسست في سبتمبر عام 1945.

عروض وخصومات الخطوط الجوية السعودية في اليوم الوطني هذا العام:

صرحت الخطوط الجوية السعودية في بيان رسمي عن طريقة احتفالها بأنها سوف توفر 3 الأف رحلة على مدار أسبوع.

وأضافت في بيانها الرسمي التي أصدرته أنها سوف تزيد 237 رحلة بمناسبة هذا اليوم الخالد في قلوب جميع السعوديين لما يحمله من ذكرى عظيمة.

وأوضحت أن الزيادة في عدد الرحلات تسهيلا لحركة السفر في البلاد وتشجيعا منها على السياحة الداخلية في هذه المناسبة.

وأكدت أن جدول الرحلات يخضع للمتابعه على مدار الساعة بحيث يتم النظر في زيادة عدد الرحلات إذا تتطلب الأمر.

كما أعلنت أيضا عن خصومات 23% على الرحلات الدولية القادمة من الخارج، على أن يكون الحجز من 22 إلى 24 سبتمبر الحالي ووقت الرحلة ما بين 15 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وأكدت أيضا أنها ستقوم باستعراض جوى يجوب 3 مدن احتفالا باليوم الوطني للملكة أل 91.

كما أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة تعليمات لشركات الطيران. بأهمية ربط أصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية للمسافر عن طريق تطبيق “توكلنا” للرحلات الداخلية. بحيث لا يسمح بالسفر إلا من حالتهم في التطبيق “محصن. محصن جرعة أولى. محصن متعافي، لم تثبت إصابته.

وسائل التواصل بالخطوط السعودية: