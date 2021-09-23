رابط استعلام صرف المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط استعلام صرف المساعدة المقطوعة هو مايهم العديد من المواطنين السعوديين ممن يحصلون على دعم المساعدة المقطوعة أحد أهم البرامج التضامنية في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث العديد من المواطنين عن المساعدة المقطوعة من أجل التقديم في برنامج المساعدة المقطوعة 1443، وذلك من أجل الحصول على دعم المساعدة المقطوعة بجانب التقديم في البرنامج، لذا فقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين الراغبين في الحصول على دعم المساعدة المقطوعة.

المساعدة المقطوعة

ويُعد برنامج المساعدة المقطوعة أحد أهم البرامج التابعة للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين من أصحاب الدخول المنخفضة، وبعض الفئات التي يقدم لها البرنامج دعماً مالياً بشكل دوري، حيث قامت وزارة الموارد البشرية من خلال الضمان الاجتماعي بعمل برنامج المساعدة المقطوعة من أجل سد احتياجات المواطنين من الفئات ذات الدخول المنخفضة والأشد فقراً داخل المملكة، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ولذويهم، حيث يخدم البرنامج عدداً لابأس به من المواطنين.

شروط التقديم في برنامج المساعدة المقطوعة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت باستحداث نظاماً جديداً للضمان الاجتماعي، وأعلنت عن الشروط الجديدة الواجب توافرها في كافة المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة، ولعل أبرز هذه الشوط هي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

عدم توافر أي سجل تجاري لدى الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة.

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لايحصل على معاش الضمان الاجتماعي أو أي مساعدات أخرى من البرامج الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد حددت رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومعرفة حالة الطلب من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط: hrsd.gov.sa والذي من خلاله توفر الوزارة خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لكافة المستفيدين وبشكل مجاني، ودون الحاجة للذهاب إلى أحد مكاتب الضمان الاجتماعي، حيث يقوم المستفيد بكتابة رقم السجل المدني الخاص به، بالإضافة لكتابة رمز التحقق البشري الذي يظهر لكم على الشاشة قبل البدء في الضغط على زر عرض.