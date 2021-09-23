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عمر شويل - جدة أفضل العروض من بنك البلاد بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال91 وعروض البطاقات. حيث يعتبر اليوم الوطني السعودي من أهم المناسبات التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية جميعها. فيعتبر اليوم الموافق 23 من سبتمبر من كل عام هو يوم احتفال المملكة باليوم الوطني السعودي. كما تقوم الحكومة السعودية بمناسبة هذا البوم بإعطاء موظفيها عطلة رسمية كما يقوم الكثير من المتاجر والأسواق وكذلك الشركات والبنوك عروضاً استثنائية بمناسبة هذا اليوم. ويعتبر من أهم المؤسسات التي تقدم عروض لهذا اليوم داخل المملكة العربية السعودية هو بنك البلاد. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم العروض الاستثنائية التي يقدمها بنك البلاد للعملاء بمناسبة هذا اليوم. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاجازة الرسمية لليوم الوطني السعودي 1443 بالنسبة للقطاع الخاص والبنوك

أفضل العروض من بنك البلاد بمناسبة اليوم الوطني السعودي

بنك البلاد يعتبر من أهم وأكبر بنوك المملكة العربية السعودية كما إنه يمتلك الكثير من العملاء. ويقدم مصرف البلاد لعملائه خدمات عديدة ومتميزة حتى يتمكن من كسب ثقة عملائه وزيادة عدد العملاء أيضاً. كما يتميز بكونه يقدم الكثير من العرض على الخدمات التي يقدمها في مختلف المناسبات السعودية. واليوم يقدم بنك البلاد لعملائه عروض مميزة بمناسبة يوم المملكة الوطني ال91. حيث يتمكن العميل من الحصول على تمويل لشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء كما يتميز بأقل نسبة لهامش الربح. كما إنه هذا الاستثناء متاح حتى يوم 30 من سبتمبر القادم.

مزايا التمويل العقاري شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء

هناك العديد من المزايا للتمويل العقاري الاستثنائي شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء. ويمكننا ذكر هذه المزايا كما يلي:

يتميز التمويل بكونه بهامش ربح تنافسي

يوفر ضمان على جودة الوحدة السكنية التي يتم تقديمها.

كما يتميز بأنه ذات نسبة ثابتة خلال مدة التعاقد

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتم خصم جزء من القسط الشهري فقط من العميل أثناء مدة الإنشاء.

الإصدار الحصري للبطاقات الائتمانية

كما يوفر البنك أيضاً بطاقات حصرية لكلاً من بطاقة. مدى ومداد مسبقة الدفع وتكون ذات إصدار وشكل حصري. حيث يقوم البنك بتصميم العلم السعودي عليها كما إنها يتم الحصول عليها بدون رسوم نهائي مجاني. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار متاح منذ يوم 15 من سبتمبر وحتى نفاذ الكمية.