شروط استخراج سجل تجاري بدون محل 1443

تُعد شروط استخراج سجل تجاري بدون محل أحد أبرز المواضيع التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين السعوديين على محرك البحث “جوجل”، وهناك شروط محددة وضعتها وزارة التجارة يجب استيفائها من أجل استخراج سجل تجاري بدون محل لكل مواطن يرغب في عمل سجل تجاري له، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التجارة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين للتسهيل عليهم في ظل اهتمام الحكومة السعودية بتطوير التحول الرقمي طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ونهتم في موقعنا بتوضيح كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين ولذلك نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز شروط استخراج سجل تجاري بدون محل كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن سجل تجاري بالإسم ورقم الهوية، فإلى نص المقال.

شروط استخراج سجل تجاري بدون محل

يستطيع المواطن السعودي فتح سجل تجاري خاص به لفتح مشروع أو عمل خاص بشروط محددة يجب توافرها فيه، ونوضح لكم هذه الشروط كالتالي:

أولاً يجب وجود مكان مناسب للنشاط المراد إقامته إما بالإمتلاك أوالإيجار وفي حالة عدم امتلاك مكان ينبغى توفير عقد إيجار صوري.

ثانياً إدخال عنوان إقامة المتقدم.

ثالثاً إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل كتابة الإسم رباعي وتاريخ الميلاد بالإضافة إلى صورة من توقيع المتقدم أو من ينوب عنه.

رابعاً تحديد نوع النشاط التجاري.

خامساً تحديد قيمة تكلفة المشروع.

سادساً كتابة مكان المشروع في ورق قيد السجل التجاري.

سابعاً إذا أردت تعديل بياناتك يكون ذلك خلال 30 يوم فقط من تاريخ التقدم.

ثامناً لا يجوز أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.

تاسعاً لا بد من توفير شهادة اشتراك بغرفتي التجارة والصناعة.

شروط استخراج سجل تجاري للنساء

أتاحت وزارة التجارة والإستثمار السعودية إمكانية عمل سجل تجاري للنساء ولكن بشروط محددة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً لا بد أن تكون المتقدمة بعمر لا يقل عن 18 عام وقت التقدم.

ثانياً لا يجوز أن تكون المتقدمة تعمل بالقطاع الحكومي بالمملكة.

ثالثاً يجب أن تكون تكلفة المشروع الأولية لا تقل عن 5000 آلاف ريال.

رابعاً أن يكون لها حساب خاص على منصة أبشر.

خامساً يجب دفع كافة الرسوم المستحقة حيث يتكلف السجل التجاري الرئيسي 200 ريال أما السجل التجاري الفرعي يتكلف 100 ريال بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة للغرفة التجارية.

استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني

وفرت وزارة التجارة والإستثمار السعودية طريقة إلكترونية للمواطنين السعوديين للإستعلام عن سجلهم التجاري بإستخدام رقم السجل المدني الخاص بهم، وقد وضحنا هذا بالتفصيل في مقال سابق قمنا بكتابته بعنوان كيفية الإستعلام عن السجل التجاري برقم السجل المدني، يُمكنكم الإطلاع عليه بالضغط على الرابط المظلل.