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عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن تسجيل دخول وطريقة التسجيل جديد برقم الهوية؛ يُعد برنامج حساب المواطن من البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لمساعدة أفرادها أصحاب الدخل المحدود في الحصول على حياة كريمة وخاصة بعد التغيرات الاقتصادية التي حدثت في البلاد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الموارد، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن كيفية التَسجيل في برنامج حساب المواطن، وفيما يلي نوضح لكم طريقة التَسجيل في تطبيق حساب المواطن وغيرها من المعلومات الهامة المفيدة عن البرنامج.

بِرنامج حساب المواطن تسجيل دخول

يمكن تَسجيل دخول برنامج حساب المواطن عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى رابط برنامج حساب المواطن الرسمي. تَسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. ثم كتابة رمز التحقق. النقر على تسجيل دخول.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443

يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن التسجيل في البرنامج ولكن يتم ذلك عندما يتم فتح التسجيل في مرة أخرى وحينها يمكنك اتباع الخطوات التالية للتسجيل :

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. الضغط على تسجيل جديد في تطبيق حساب المواطن. تدوين جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل البيانات الشخصية وبيانات التابعين وغيرها. الضغط على الموافقة بالشروط والأحكام. إرفاق المستندات المطلوبة ثم النقر على تسجيل. سيتم إرسال رسالة عبر رقمك الجوال برقم المرور. قم بكتابة الاسم رقم المرور في موضعة ورمز التحقق. ثم النقر على تسجيل دخول برنامج حِساب المواطن وهكذا يكون تم تسجيل الدخول بنجاح. يمكنك تغيير كلمة المرور بعد تسجيل الدخول.

خطوات التَسجيل جديد في حساب المواطن للأرملة

يمكن للمرأة الأرملة التَسجيل في حساب المواطن وذلك عن طريق إرفاق المستندات التي تثبت أنها أرمله هذه المستندات تكون بطاقة العائلة أو شهادة الميلاد أو حصر الورثة ويتم التسجيل عن طريق الخطوات التالية :

الانتقال إلى الرابط الرسمي لبوابة حساب المواطن. الدخول إلى تبويب حسابي. الضغط على تفاصيل الطلب. ثم إدارة المرفقات. ثم اختيار استعراض الملف. إرفاق المستندات المطلوبة بطريقة pdf ولا يتعدى حجم الملف 2 ميجا بايت.

وهكذا نكون قدمنا لكم برنامج حساب المواطن تسجيل دخول وطريقة التسجيل جديد برقم الهوية؛ كيفية التَسجيل جديد في حساب المواطن للأرملة.