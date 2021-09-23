قرض عقاري وشخصي من الراجحي الشروط وطريقة التقديم

قرض عقاري وشخصي من الراجحي يعد أحد أهم الحلول التمويلية التي يقدمها المصرف وذلك في حالة رغبة العميل في الحصول على سكن خاص به بالإضافة إلى تمويل يغطي احتياجاته الأخرى، ويتم الحصول على هذا التمويل في حالة توافر شروط القرض العقاري في المتقدم، أيضًا قام البنك بتوفير إمكانية معرفة قيمة التمويل عبر حاسبة القرض العقاري الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الحصول على قرض عقاري وشخصي من الراجحي.

قرض عقاري وشخصي من الراجحي

قام المصرف بوضع بعض الشروط الهامة للحصول على قرض عقاري وشخصي من الراجحي وتتلخص تلك الشروط في:

شروط التمويل العقاري والشخصي بنك الراجحي

ينبغي أن يكون المتقدم بتقديم طلب الحصول على القرض من السعوديين

أن يكون راتب المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 2000 ريال سعودي ألا في حالة المتقاعدين فيمكن لهم الحصول على القرض إذا كان الراتب الخاص بهم لا يقل عن 1900 ريال.

يتم منح القرض للعملاء حتى سن 60 عامًا أو حتى سن التقاعد، وفي حالة العسكريين يتم منح القرض حسب سن التقاعد الخاص بكل رتبة، أما المتقاعدين فيمكنهم الحصول على القرض حتى سن 65 عامًا.

كيفية الحصول على قرض عقاري وشخصي

التوجه إلى الصفحة الرسمية للمصرف.

اختيار تمويل عقاري + شخصي.

بالنزول لأسفل الصفحة يتم الضغط على كلمة تقدم من خلال خدمة المباشر.

يتم تحويل العميل إلى صفحة تسجيل الدخول ومن ثم يتم مليء نموذج طلب التقديم.

بعد إرسال طلب التقديم يتم الانتظار لحين مراجعة الطلب المقدم ومعاودة الاتصال بالعميل من خلال البنك.

مميزات تمويل عقاري و شخصي الراجحي

يحصل العميل على موافقة في غضون 30 دقيقة فقط.

يتم احتساب معدل ربح ثابت 3.68% سنويًا.

يمكن للعميل تقسيط قيمة القرض لمدة 60 عامًا.

حاسبة القرض العقاري الراجحي

يتعين على العميل الراغب في الحصول على التمويل العقاري من مصرف الراجحي التوجه إلى حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي لمعرفة قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه من خلال الخطوات التالية: