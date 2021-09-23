شروط التسجيل في سند الزواج وكيفية الاستفادة من الدعم المادي مبادرة إنسانية من الأمير محمد بن سلمان 1443

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في سند الزواج وكيفية الاستفادة من الدعم المادي هي مبادرة مقدمة من الأمير محمد بن سلمان تحت مسيرة عظيمة من العطاء والسخاء والتي يقدم من خلالها يد العون والعطاء للفئات الأكثر احتياجا وطلبا في المملكة وجاء ذلك تحت مسمى اسم “سند” ويقدم هذا العمل المعطاء الإنساني للرجال المقبلين على الزواج ولا يقدرون على تحمل أعباء الزواج لذلك يحتاجون إلي بعض من المال من أجل تحقيق ما يتمنوه ولهذا تساهم هذه المبادرة في رفع المستوى المادي والمعيشي بهدف المساواة بين كل مواطني الشعب ولا يقتصر هذا العطاء علي الرجال القادمون على الزواج ولكن يدعم القطاعات التنموية والغير ربحية وأيضا يدعم قطع كبير من الجمعيات الخيرية وذلك استكمالا لأهداف نبيله تعمل على تحقيق كل ما يتمناه كل مواطن على أراضي المملكة من عيشة طيبة وكريمة واستقرار ويأتي ذلك بمساعدة المحتاجين. شروط التسجيل في سند الزواج للاستفادة من العطاء 1443 أول شروط هذه المبادرة لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والزوجة سعودية الجنسية.

من الضروري أن يكون الزواج لأول مرة ويكون عمر الزوج ما بين 21 إلي 40 عاما وعمر الزوجة ما بين 18 حتى 40 عاما.

يشترط على ألا يزيد مهر الزوجة على 50,000 ريال.

ألا يكون مر على عقد الزواج سنه من تاريخ التقديم.

يجب اجتياز دورة الوعي المالي بنسبه لا تقل عن 60%.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم أل 4000 ريال.

ألا يقل المؤهل الدراسي عن شهادة الثانوية العامة للزوجين. للعلم… يجب إن تكون الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام و ذوي الاحتياجات الخاصة. طريقة التسجيل في سند للدعم المالي محمد بن سلمان لمن يرغب في الحصول على الدعم المالي المقدم من مبادرة سند للزواج تحت عطاء محمد بن سلمان يجب اتباع الخطوات الأتية: يجب الدخول الإلكتروني عبر رابط موقع سند محمد بن سلمان. يتوجب عليك تحديد تسجيل جديد وإنشاء حساب شخصي لك عبر الموقع الإلكتروني. قم بتعبئة بيانات الاستمارة الظاهرة أمامك بطريقة صحيحة وكاملة مع مراجعة التأكيد عليها. قم برفع المستندات المطلوبة منك مع استكمال باقي الخطوات والتأكد من صحته البيانات وانك تنطبق عليك الشروط المعلن عنها في أعلي المقال. ثم قم بتقديم الطلب. هنا يقوم النظام القائم على رعاية ذلك بمراجعة كافة المعلومات والوثائق التي قمت بتسجيلها إلكترونيا. ثم تتم الموافقة واعتماد طلبك وبهذا تكون واحد من المستفيدين من البرنامج. ملحوظة.. بالنسبة للطلب ومطابقة البيانات تتم من خلال .. يتوجب عليك القيام بتحديث الطلب من خلال موقع سند الإلكتروني ومن ثم تكمله باقي المعلومات البنكية و تعبئه الاستبيان. وللعلم… أن برنامج سند الإلكتروني يقبل عليه من المستفيدين أكثر من 300 ألف يشمل أكثر من فئات عديدة غير الرجال المقبلين على الزواج مثل الأرامل والمطلقات واسر السجناء والمرضى وذلك من خلال المنصة الإلكترونية منصة إحسان وفرجت الخيرية ضمن المساعدات الإنسانية الشاملة.

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