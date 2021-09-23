توفر وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً 1443 عبر منصة أبشر المرور، وذلك تسهيلاً منها على المواطنين السعوديين والمقيمين لمعرفة المخالفات التي توجد على سياراتهم إلكترونياً، دون الذهاب إلى مقرات الخدمات المرورية وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ينتشر بسرعة كبيرة في الأماكن التي يوجد بها زحام، كما يستطيع المواطنين السعوديين والمقيمين تسديد المخالفات من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أو بطاقات الائتمان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات استعلام المخالفات المرورية إلكترونياً 1443 عبر منصة أبشر برقم الهوية الوطنية أو رقم اللوحة.

خطوات استعلام المخالفات المرورية إلكترونياً 1443 برقم الهوية

يستطيع أي مواطن أو مقيم الاستعلام عن المخالفات من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية خدمات المرور.

القيام باختيار خدمة الاستعلام عن خدمات المرور.

الدخول على الأيقونة الخاصة بالمخالفات المرورية.

تسجيل رقم الهوية ورمز المرور.

سوف تظهر لنا شاشة عليها جميع المخالفات المرورية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً برقم اللوحة

يستطيع أي شخص يمتلك سيارة بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات التي توجد عليها من خلال إتباع الخطوات التالية:-

الدخول على منصة أبشر واختيار خدمة الأفراد. الدخول على صفحة تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور. استقبال رمز التأكيد عبر الهاتف الجوال، ثم تسجيله والتوجه إلى الاستعلام. الدخول على المخالفات المرورية والدخول على البيانات. تسجيل رقم اللوحة، ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام. سوف تظهر لنا صفحة جديدة عليها جميع المخالفات، كما يمكننا طباعتها. يستطيع المواطن أو المقيم الضغط على أيقونة السداد وتسديد المخالفات إلكترونياً.

خطوات تسديد المخالفات المرورية السعودية إلكترونياً

يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم تسديد جميع المخالفات التي توجد على السيارة إلكترونياً من خلال منصة أبشر الإلكترونية بثلاثة طرق وهى كما يأتي:-