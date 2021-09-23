نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة التسجيل للفئات المستحقة للمعاش في المقال التالي
ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 يعد هذا السؤال هو أحد الأسئلة المطروحة من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يحصلون علي الشروط الجديدة الخاصة نظام الضمان الجديد والذي يعد من أحد البرامج التمويلية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الضمان الاجتماعي الجديد 1443
نظام الضمان الاجتماعي هو أحد الأنظمة التمويلية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلي عدد محدد من الفئات وذلك لأن يتم مساعدتهم علي التحسين في الحالة المالية أو توفير لهم دخل إضافي يساعدهم علي المعيشة برفاهية في المملكة ويتم صرف ذلك المعاش شهرياً للمستفيدين كراتب شهري.
طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي
تتم عملية التسجيل في معاش الضمان إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عبر القيام بمجموعة متنوعة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:
- الذهاب إلي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول عن طريق بيانات النفاذ الوطني أو إنشاء حساب جديد في الموقع.
- تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية للموقع التسجيل في معاش الضمان.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية.
- تقوم بكتابة تاريخ الميلاد في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- تقوم بعد ذلك بالقيام بإدخال رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.
- الضغط علي زر التسجيل.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443
خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط ينبغي أن تتوافر وذلك من أجل إن يتم تسجيل المستفيد في المعاش حيث تكون هذه الشروط وفقاً للسطور التالية:
- يجب أن يكون المستفيد مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن يكون من ضمن الفئات المستحقة لمعاش الضمان.
- ينبغي أن يكون مستوي الدخل الشهري له لا يزيد عن ثلاث ألاف ريال سعودي.
- يشترط أن يكون المستفيد غير حاصل علي أي معاشات أخري.
- إن لا يقل عمرة عن 35 سنة عند التقديم في المعاش.
- لابد من أن لا يكون لدية سجل تجاري أو مشروعات تساعد علي الربح.
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