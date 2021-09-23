طريقة اضافة المواليد في حساب المواطن 1443 وتقديم الأعتراض علي أهلية الدفعة 44

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كيفية اضافة المواليد في حساب المواطن 1443، هذا السؤال هو وأحد من ضمن الأسئلة التي تدور في أذهان العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية والمستفيدين من برنامج حساب المواطن وذلك لأن يقومون بعملية إضافة الأبناء في الحساب الخاص بهم من أجل زيادة مقدار الدخل الشهري الحاصلين عليه من هذا البرنامج في السعودية.
اضافة المواليد في حساب المواطن 1443
برنامج حساب المواطن يعتبر من أشهر الانظمة التمويلية التي تقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية حيث إن ذلك البرنامج قامت الحكومة بتوفيرة وذلك لأن يساعد المواطنين علي تحسين الحالة المالية لهم ويتم تحديد قيمة الدخل الشهري لهذا البرنامج بناء علي عده عوامل ومنها عدد أفراد الأسرة.
خطوات الأعتراض علي مبلغ الدفعة 44
يسمح البرنامج للمستفيدين بالقيام بعملية الأعتراض علي الأهلية الخاصة بالدفعات حتي مرور ثلاث أشهر علي تاريخ صرفها ويتم تقديم الأعتراض علي أهلية الدفعة رقم 44 عبر القيام بالأتي:
- زيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن علي شبكة الأنترنت.
- تقوم بكتابة أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص له.
- تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- النقر علي زر التسجيل.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الدفعات.
- تقوم باختيار من الصفحة التي تعرض لك الدفعات التي تم رفضك فيها.
- تقوم بالضغط علي زر تقديم الأعتراض.
- يتم نقلك إلي صفحة أخري تقوم بكتابة البيانات المطلوبة.
- الضغط علي زر تقديم الأعتراض.
طريقة اضافة المواليد في حساب المواطن 1443
يمكن إن تقوم بعملية إضافة الأبناء في البرنامج عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع حساب المواطن علي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص له.
- إدخال رمز التحقق البشري ثم تقوم بالضغط علي زر الدخول.
- تقوم باختيار من الصفحة إضافة الأبناء.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم تاريخ ميلاد الأبن.
- تقوم بتحديد صلة القرابة بينك وبينة الأبن.
- تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- النقر علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- الضغط علي إضافة الابناء.
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